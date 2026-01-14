El Niño volta ao cenário climático e amplia a atenção para 2026
Projeções indicam a possibilidade de um período adverso, com reflexos esperados em Brusque e região
Modelos climáticos internacionais, atualizados em janeiro de 2026, indicam a possibilidade de instalação de um novo episódio do fenômeno El Niño a partir do outono, com maior probabilidade de consolidação durante o inverno.
O acompanhamento dessas projeções é realizado pela Climaterra, entidade sediada em São Joaquim, no Planalto Sul catarinense.
A análise está sob responsabilidade de Ronaldo Coutinho, especialista do órgão, reconhecido por suas projeções meteorológicas em Santa Catarina
Nesse contexto, a atenção se intensifica diante dos impactos recentes associados ao fenômeno.
Marcas do último fenômeno
O El Niño de 2023–2024 esteve ligado a enchentes catastróficas no Rio Grande do Sul e a sucessivas cheias no Vale do Itajaí.
Em Brusque, o rio Itajaí-Mirim alcançou 8,96 metros em novembro de 2023, configurando uma das maiores marcas da história recente do município.
Fenõmeno El Niño em 2026
Com efeito, a possibilidade de um novo fenômeno El Niño volta a colocar a região brusquense em estado de vigilância.
De acordo com a avaliação da Climaterra, a atual La Niña, já em estágio de enfraquecimento, tende a se dissipar ao longo dos próximos meses, permitindo o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial.
Esse processo, quando combinado à tendência de temperaturas mais elevadas no Atlântico Sul, sinaliza intensificar a formação de um ambiente propício a chuvas volumosas e persistentes.
Risco de cheias
Sobretudo, essa configuração tende a ampliar o risco de enchentes e outros transtornos relacionados ao excesso de precipitação em Santa Catarina, incluindo Brusque e todo o Vale do Itajaí.
Em cenários semelhantes observados no passado, conforme explica o órgão de monitoramento climático, esse tipo de arranjo atmosférico costuma intensificar a atuação de frentes frias, sistemas de baixa pressão e corredores de umidade, elevando os acumulados de chuva em curtos intervalos de tempo.
Em áreas com rios de resposta rápida, como a bacia do Itajaí-Mirim, esse padrão sinaliza maior vulnerabilidade a cheias e alagamentos.
O fenômeno El Niño
O El Niño é um fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial, capaz de modificar de forma significativa os padrões de circulação atmosférica em escala global.
No Brasil, tende a provocar aumento das chuvas no Sul e em parte do Sudeste, enquanto o Norte e o Nordeste costumam enfrentar períodos mais secos.
Para setores sensíveis às condições do tempo, como o agronegócio e a gestão de recursos hídricos, essas mudanças exigem planejamento e adaptação.
Prevenção
Diante desse quadro, o responsável pelas análises da Climaterra ressalta que a prevenção deve ocupar papel central.
Embora ainda seja prematuro definir a intensidade e a duração de um eventual El Niño em 2026, os sinais apontados pelos modelos internacionais já indicam um cenário que demanda atenção antecipada.
A leitura atual, conforme reforça a entidade, recomenda que estratégias de mitigação e monitoramento sejam consideradas desde já, especialmente em regiões historicamente afetadas por eventos extremos, como o Vale do Itajaí.
El Niño sob monitoramento
Por fim, o especialista destaca que todas as projeções disponíveis neste momento se baseiam nas mais recentes atualizações dos modelos climáticos globais e ainda estão sujeitas a revisões.
Novos dados atmosféricos devem trazer maior clareza ao longo dos próximos meses.
Ainda assim, diante da possibilidade de um período mais chuvoso no Sul do Brasil, a prudência indica que a preparação antecipada tende a ser o caminho mais seguro para enfrentar os desafios que 2026 pode apresentar.
Essa leitura, que inclui Brusque e toda a região, finaliza a nota divulgada pela Climaterra.
O tempo na madrugada
Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.
Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta desta quarta-feira se encerra com imagens enviadas por leitores, retratando como a manhã começou em diferentes áreas do Vale do Itajaí-Mirim.
As fotos ajudam a visualizar o quadro atmosférico observado nas primeiras horas do dia. Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry