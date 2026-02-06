Foto: Denise Rodrigues

As condições do tempo previstas para Brusque e municípios do entorno indicam mudanças no padrão atmosférico ao longo do fim de semana, em função da atuação de uma frente fria que passa a influenciar o Sul do Brasil.

O sistema coloca o Vale do Itajaí em atenção, diante da possibilidade de instabilidade, sob risco de temporais e posterior recuo do calor, com maior impacto esperado entre o sábado, 7, e o domingo, 8.

Nesse contexto, o meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim com a análise das condições previstas para Santa Catarina, incluindo a região de brusquense, detalhando os possíveis efeitos relacionados ao avanço do sistema.

A seguir, confira os principais destaques da previsão.

Frente fria no Sul do Brasil

Boletim: Leandro Puchalski

O fim de semana tende a marcar uma progressiva mudança no padrão do tempo em Brusque e região, resultado da atuação de uma frente fria sobre o Sul do Brasil.

O sistema sinaliza aumento do risco de instabilidade, com possibilidade de trovoadas, temporais isolados e recuo do calor entre o sábado e o domingo.

O tempo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, o tempo deve seguir seco e quente em Brusque e municípios do entorno, mantendo a sensação de abafamento característica do verão.

Com efeito, as temperaturas máximas prometem permanecer elevadas, acima dos 30°C, sem indicativo de chuva ao longo do dia, exceto pela baixa probabilidade de algum evento isolado em forma de pancada rápida e localizada, associado à condição térmica de desconforto predominante.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Frente fria no sábado

No sábado, o cenário atmosférico tende a se modificar em Brusque e região. Diante disso, as primeiras horas do dia mantêm o padrão seco sob o domínio do calor.

No decorrer da tarde, contudo, a frente fria em avanço sobre o Vale do Itajaí-Mirim deve intensificar a nebulosidade, ampliando a condição de instabilidade e elevando o risco de trovoadas, com possibilidade de temporais localizados integrando a previsão.

O tempo no domingo

No domingo, a influência da frente fria deve continuar exercendo seus efeitos sobre o Vale do Itajaí-Mirim, mantendo a região brusquense em atenção, diante do risco de temporais.

Além da instabilidade, há tendência de recuo do calor, sem caracterizar frio, mas com diminuição das temperaturas máximas em relação aos dias anteriores.

Diante disso, as expectativas, caso se confirmem, sinalizam picos abaixo de 30°C, variando entre 25°C e 28°C, em razão da maior cobertura de nuvens prevista, o que deve impedir aberturas mais prolongadas de sol.

Imagem então mostra Brusque começando a manhã desta sexta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Por fim, cabe destacar que as projeções envolvendo o avanço dessa frente fria se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos e podem sofrer ajustes conforme novos dados forem incorporados.

O acompanhamento diário da previsão do tempo se mostra fundamental, sobretudo para quem planeja atividades externas entre sábado e domingo.

Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta desta sexta-feira, sobre a frente fria no fim de semana, se encerra com uma seleção de imagens enviadas por leitores, destacando como a manhã começou em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros reforçam o panorama descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh/Clique aqui