Frente fria se aproxima e temporais entram na previsão em Brusque

A previsão do tempo neste sábado, 7, indica a chegada de uma frente fria à região de Brusque, com potencial para iniciar um processo de mudança nas condições atmosféricas e ampliar o risco de instabilidade, sobretudo a partir da tarde.

O cenário contempla a ocorrência de trovoadas e risco de temporais isolados, colocando os municípios do Vale do Itajaí-Mirim em condição de atenção.

Diante da progressão do sistema, a tendência é de enfraquecimento do calor, com alterações mais evidentes na dinâmica térmica ao longo do domingo, 8.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim com informações esclarecedoras sobre os efeitos que a frente fria pode provocar neste fim de semana no Vale do Itajaí-Mirim; acompanhe a seguir os pontos destacados pelo especialista.

O tempo antes da frente fria

Boletim: Piter Scheuer

Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para este sábado, podem considerar o período da manhã como o mais favorável, já que a tendência contempla a presença do sol, embora sob gradativo aumento da nebulosidade.

Nesse contexto o calor se mantém, manifestando-se em forma de abafamento e trazendo sensação de desconforto.

Frente fria e o risco de temporais

Com efeito, a partir da tarde, o avanço de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí-Mirim sinaliza risco de chuva em forma de pancadas, possivelmente acompanhadas por trovoadas.

O choque do sistema com o ar quente já instalado na atmosfera indica ampliar a possibilidade de temporais, cenário que coloca as cidades da região em quadro de atenção, diante da eventual ocorrência de episódios mais intensos.

Cabe ressaltar, contudo, que isso não significa instabilidade contínua, mas sim uma mudança no padrão atmosférico, com risco de eventos adversos em diferentes momentos, inclusive durante a noite.

Imagem mostra o céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã deste sábado/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Previsão para o domingo

Ao avançar para o domingo, a previsão aponta que os reflexos da frente fria devem permanecer sobre Brusque e municípios da região.

A possibilidade para eventos de chuva e trovoadas permanece na projeção, alternando com períodos de melhoria, ainda que o sol, caso apareça, venha se restringir a intervalos curtos devido à maior cobertura de nuvens prevista.

Brusque, fotografada no fim da madrugada deste sábado/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Recuo do calor

Entre os principais efeitos esperados, destaca-se o recuo do calor.

Nesse contexto, as temperaturas máximas devem ficar abaixo dos 30°C, sinalizando uma mudança relevante no padrão térmico.

Com efeito, a oscilação provável entre 25°C e 28°C promete trazer sensação mais confortável em comparação aos dias anteriores, reforçando o impacto da frente fria sobre a região.

Considerações finais

Por fim, é importante destacar que todas as informações apresentadas neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Como toda previsão do tempo, os dados estão sujeitos a ajustes conforme novas análises são incorporadas.

Assim, torna-se fundamental acompanhar constantemente os boletins meteorológicos para evitar contratempos, sobretudo entre aqueles que mantêm atividades externas programadas.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta deste sábado se encerra com fotografias encaminhadas por leitores, que ilustram como o início da manhã se configurou em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

