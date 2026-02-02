Previsão da semana coloca Brusque em período de atenção para chuva

Foto: Ciro Groh/O Município

Fevereiro avança diante da previsão indicando manter o clima típico de verão em Brusque nesta primeira semana do novo mês, com temperaturas acima dos 30°C esperadas para a maioria dos dias.

O calor, porém, tende a trazer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, especialmente entre terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, período que merece maior atenção.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim detalhando as condições atmosféricas previstas para todo o Vale do Itajaí-Mirim, no período entre esta segunda-feira, 2, e o sábado, 7.

Acompanhe a análise apresentada a seguir.

Previsão até quarta-feira

Boletim: Leandro Puchalski

A primeira semana de fevereiro sinaliza um período que requer atenção em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, conforme indicam as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

O cenário é influenciado pela formação de um centro de baixa pressão ao longo da costa entre São Paulo e o Sul do Brasil, sistema que tende a favorecer a ocorrência de chuvas mais volumosas na faixa leste da região Sul, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná.

Dentro desse contexto, a instabilidade deve ganhar maior protagonismo ao longo da terça-feira, ainda que sem caracterizar precipitação contínua.

A tendência da previsão aponta para pancadas intermitentes, por vezes acompanhadas de trovoadas, sob risco de temporais.

A influência desse sistema pode se estender de forma pontual para parte da quarta-feira, com tendência a aberturas de sol mais frequentes.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Antes disso, esta segunda-feira deve manter condições predominantemente favoráveis às atividades ao ar livre na maior parte do dia, embora não se descarte a possibilidade de chuva entre o fim da tarde e o período noturno, associada ao aquecimento.

Os termômetros, por sua vez, tendem a superar os 30°C, mantendo o padrão típico de verão.

Imagem mostra Brusque começando a manhã desta segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Previsão estendida até sábado

Na segunda metade da semana, os simuladores atmosféricos antecipam um quadro de menor probabilidade de chuva entre quinta-feira e sexta-feira em Brusque e região, com possibilidade desse comportamento mais estável se estender até o sábado.

As temperaturas seguem elevadas, com máximas novamente acima dos 30°C, porém sem indicação, a princípio, de calor fora do padrão esperado para esta época do ano.

O céu de Brusque, então fotografado no fim da madrugada desta segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Previsão sob monitoramento

Cabe ressaltar que as projeções apresentadas refletem as últimas atualizações dos modelos de previsão e permanecem sujeitas a ajustes, sobretudo nos intervalos de médio prazo, à medida que novos dados são incorporados.

O acompanhamento diário das condições atmosféricas, portanto, segue sendo fundamental para o planejamento de atividades externas e para a redução de eventuais contratempos.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na mdrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.

As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh clicando aqui.