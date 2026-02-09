Calor e umidade em ascensão: o que a previsão indica para Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque inicia a nova semana sob a previsão do tempo indicando a manutenção de um cenário típico de verão entre esta segunda-feira, 9, e o próximo sábado, 14.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, até terça-feira, 10, as temperaturas devem se manter altas, porém menos intensas em comparação aos dias seguintes, quando o calor tende a se acentuar no Vale do Itajaí-Mirim.

Quarta-feira em diante

Conforme explica Puchalski, o aquecimento deve se tornar mais perceptível a partir de quarta-feira, 11, impulsionado pelo aumento da umidade do ar, elemento que tende a reforçar a sensação de abafamento.

Nesse contexto, de acordo com a análise do profissional, a combinação de temperaturas elevadas e ar mais úmido sinaliza maior probabilidade de instabilidades.

Risco de trovoadas

Pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas fazem parte da previsão do tempo e devem ocorrer de forma irregular no Vale do Itajaí-Mirim, atingindo determinados pontos, enquanto outras áreas podem permanecer sem registro de precipitação, acrescenta o meteorologista.

A maior probabilidade de ocorrência é projetada para o período da tarde e o início da noite.

Previsão do tempo e o monitoramento

Por fim, Puchalski ressalta que todas as projeções estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos de previsão do tempo.

O profissional garante que seguirá monitorando as condições atmosféricas e divulgando atualizações sempre que necessário, visando manter a população informada sobre eventuais mudanças no cenário projetado.

Com informações do meteorologista Leandro Puchalski.

O tempo na madrugada

A matéria da previsão do tempo prossegue, agora com o monitoramento climático realizado durante a madrugada desta segunda-feira por toda a região brusquense.

As temperaturas mínimas, registradas logo após o amanhecer estão apresentadas na tabela abaixo, destacadas em vermelho para cada local.

Os volumes de chuva acumulados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia constam na coluna em azul, permitindo a visualização das variações pluviométricas observadas nesse intervalo.

Imagem mostra o céu de Brusque nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Fotos dos leitores

A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.

As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão do tempo. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila

