Calor e umidade em ascensão: o que a previsão indica para Brusque
Tendência se intensifica, sobretudo na segunda metade da semana
Brusque inicia a nova semana sob a previsão do tempo indicando a manutenção de um cenário típico de verão entre esta segunda-feira, 9, e o próximo sábado, 14.
Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, até terça-feira, 10, as temperaturas devem se manter altas, porém menos intensas em comparação aos dias seguintes, quando o calor tende a se acentuar no Vale do Itajaí-Mirim.
Quarta-feira em diante
Conforme explica Puchalski, o aquecimento deve se tornar mais perceptível a partir de quarta-feira, 11, impulsionado pelo aumento da umidade do ar, elemento que tende a reforçar a sensação de abafamento.
Nesse contexto, de acordo com a análise do profissional, a combinação de temperaturas elevadas e ar mais úmido sinaliza maior probabilidade de instabilidades.
Risco de trovoadas
Pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas fazem parte da previsão do tempo e devem ocorrer de forma irregular no Vale do Itajaí-Mirim, atingindo determinados pontos, enquanto outras áreas podem permanecer sem registro de precipitação, acrescenta o meteorologista.
A maior probabilidade de ocorrência é projetada para o período da tarde e o início da noite.
Previsão do tempo e o monitoramento
Por fim, Puchalski ressalta que todas as projeções estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos de previsão do tempo.
O profissional garante que seguirá monitorando as condições atmosféricas e divulgando atualizações sempre que necessário, visando manter a população informada sobre eventuais mudanças no cenário projetado.
Com informações do meteorologista Leandro Puchalski.
O tempo na madrugada
A matéria da previsão do tempo prossegue, agora com o monitoramento climático realizado durante a madrugada desta segunda-feira por toda a região brusquense.
As temperaturas mínimas, registradas logo após o amanhecer estão apresentadas na tabela abaixo, destacadas em vermelho para cada local.
Os volumes de chuva acumulados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia constam na coluna em azul, permitindo a visualização das variações pluviométricas observadas nesse intervalo.
• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.
Fotos dos leitores
A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.
As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão do tempo. Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry
Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila
Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh/Clique aqui