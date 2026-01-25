Tempo em Brusque: o que meteorologista antecipa neste domingo
Saiba como a umidade marítima pode influenciar o dia na cidade e região
A previsão do tempo em Brusque indica um cenário predominantemente favorável às atividades ao ar livre neste domingo, 25.
Diante disso, o sol promete aparecer entre nuvens, ainda que a presença da umidade marítima tenda a intensificar a variação de nebulosidade ao longo do período.
Com efeito, o quadro sinaliza estabilidade inicial, mas não descarta oscilações que podem alterar a percepção do clima durante o dia.
Para detalhar as condições esperadas e esclarecer possíveis riscos de instabilidade, o meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim.
O material traz informações relevantes não apenas para o tempo em Brusque, mas também para os demais municípios do Vale do Itajaí Mirim.
Confira os detalhes a seguir.
Previsão do tempo em Brusque
Boletim: Piter Scheuer
A previsão do tempo em Brusque e região para este domingo sinaliza um quadro atmosférico predominantemente favorável às atividades externas.
Todavia, as últimas atualizações dos modelos meteorológicos contemplam a presença do sol, que deve aparecer entre variação de nuvens durante boa parte do período.
No entanto, a umidade proveniente do oceano em direção à costa catarinense, alcançando áreas do interior do estado, promete intensificar a nebulosidade em determinados momentos.
Adicionalmente, esse quadro não descarta por completo a possibilidade de chuva fraca e localizada, sobretudo a partir do entardecer em direção à noite.
Dessa forma, o panorama atmosférico promete condições relativamente positivas para práticas ao ar livre, mas mantém a vigilância sobre eventuais instabilidades pontuais, diretamente associadas à influência marítima.
Tempo em Brusque e as temperaturas
No que se refere às temperaturas, os termômetros tendem a registrar picos próximos de 30 °C.
Ainda assim, esse patamar depende da incidência solar. Caso o sol apareça com maior frequência, os valores podem ser até superados.
Nesse sentido, se a nebulosidade se intensificar, as máximas devem se situar entre 27 °C e 29 °C em Brusque e região.
Assim, a variação esperada reforça a tendência de um domingo marcado por temperaturas dentro da média da estação, sem extremos significativos.
Considerações finais
Por fim, cabe ressaltar que todas as informações aqui apresentadas têm como referência as últimas atualizações dos modelos atmosféricos, sujeitos a constantes ajustes conforme novos dados são incorporados.
Com efeito, o cenário atual do tempo em Brusque e região aponta para um domingo relativamente favorável em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo para atividades externas, ainda que sob a atenção de possíveis precipitações localizadas.
Com informações do meteorologista Piter Scheuer
O tempo na madrugada
Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo em Brusque em região, realizado durante a madrugada passada.
A tabela abaixo, pois, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta deste domingo se encerra com imagens enviadas por leitores, mostrando como a manhã começou nos diferentes cenários do Vale do Itajaí-Mirim citados nas legendas.
Confira os belos cenários interioranos deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry
