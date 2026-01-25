Tempo em Brusque: o que meteorologista antecipa neste domingo

Foto: Ciro Groh/O Município

A previsão do tempo em Brusque indica um cenário predominantemente favorável às atividades ao ar livre neste domingo, 25.

Diante disso, o sol promete aparecer entre nuvens, ainda que a presença da umidade marítima tenda a intensificar a variação de nebulosidade ao longo do período.

Com efeito, o quadro sinaliza estabilidade inicial, mas não descarta oscilações que podem alterar a percepção do clima durante o dia.

Para detalhar as condições esperadas e esclarecer possíveis riscos de instabilidade, o meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim.

O material traz informações relevantes não apenas para o tempo em Brusque, mas também para os demais municípios do Vale do Itajaí Mirim.

Confira os detalhes a seguir.

Previsão do tempo em Brusque

Boletim: Piter Scheuer

A previsão do tempo em Brusque e região para este domingo sinaliza um quadro atmosférico predominantemente favorável às atividades externas.

Todavia, as últimas atualizações dos modelos meteorológicos contemplam a presença do sol, que deve aparecer entre variação de nuvens durante boa parte do período.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

No entanto, a umidade proveniente do oceano em direção à costa catarinense, alcançando áreas do interior do estado, promete intensificar a nebulosidade em determinados momentos.

Adicionalmente, esse quadro não descarta por completo a possibilidade de chuva fraca e localizada, sobretudo a partir do entardecer em direção à noite.

Dessa forma, o panorama atmosférico promete condições relativamente positivas para práticas ao ar livre, mas mantém a vigilância sobre eventuais instabilidades pontuais, diretamente associadas à influência marítima.

Imagem mostra o céu de Brusque, fotografado nas primeiras horas da manhã deste domingo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Tempo em Brusque e as temperaturas

No que se refere às temperaturas, os termômetros tendem a registrar picos próximos de 30 °C.

Ainda assim, esse patamar depende da incidência solar. Caso o sol apareça com maior frequência, os valores podem ser até superados.

Nesse sentido, se a nebulosidade se intensificar, as máximas devem se situar entre 27 °C e 29 °C em Brusque e região.

Assim, a variação esperada reforça a tendência de um domingo marcado por temperaturas dentro da média da estação, sem extremos significativos.

Cenário de tempo seco em Brusque, observado nas primeiras horas da manhã deste domingo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Por fim, cabe ressaltar que todas as informações aqui apresentadas têm como referência as últimas atualizações dos modelos atmosféricos, sujeitos a constantes ajustes conforme novos dados são incorporados.

Com efeito, o cenário atual do tempo em Brusque e região aponta para um domingo relativamente favorável em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo para atividades externas, ainda que sob a atenção de possíveis precipitações localizadas.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo em Brusque em região, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo, pois, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta deste domingo se encerra com imagens enviadas por leitores, mostrando como a manhã começou nos diferentes cenários do Vale do Itajaí-Mirim citados nas legendas.

Confira os belos cenários interioranos deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh