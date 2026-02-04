Previsão até o fim de semana: meteorologista detalha cenário para Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

A previsão do tempo estendida até sexta-feira, 6, indica condições favoráveis às atividades externas na maior parte das cidades de Santa Catarina.

Na faixa leste do estado, incluindo Brusque e região, há expectativa de pancadas de chuva típicas do verão, mais propensas no período da tarde.

O cenário deve mudar no fim de semana, com a chegada de uma frente fria ao Sul do país, trazendo precipitações mais abrangentes além do recuo do calor.

Um boletim detalhado sobre o cenário atmosférico esperado, válido a partir desta quarta, foi divulgado pelo meteorologista Piter Scheuer e pode ser conferido a seguir.

Previsão do tempo no fim de semana

A previsão do tempo, quando estendida até o fim de semana, inclui a chegada de uma frente fria ao Sul do Brasil.

Seus efeitos tendem a se intensificar sobre Santa Catarina entre sábado e domingo, abrangendo também Brusque e o Vale do Itajaí Mirim.

Nesse contexto, a atuação do sistema traz possibilidade de chuvas mais abrangentes, acompanhadas do risco de trovoadas e temporais localizados.

Apesar disso, não há indicação de instabilidade permanente, já que momentos de melhoria, sobretudo com aberturas de sol, seguem previstos.

A mudança nas condições atmosféricas também sinaliza o recuo das temperaturas, com máximas inferiores a 26 °C a 27 °C.

Esse comportamento, contudo, não significa o término do calor, mas sim uma trégua em relação às marcas mais elevadas registradas nos últimos dias, sobretudo aquelas acima dos 30°C.

O cenário promete trazer alívio temporário, ainda dentro de um padrão típico da estação.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Previsão do tempo até sexta-feira

Boletim: Piter Scheuer

Antes da chegada da frente fria, o intervalo entre esta quarta-feira e sexta-feira tende a apresentar condições favoráveis às atividades externas na maior parte de Santa Catarina.

A faixa leste do estado, incluindo Brusque e região, permanece sob a possibilidade de pancadas de chuva típicas do verão, mais frequentes nas tardes, diante da possibilidade de trovoadas isoladas.

As temperaturas prometem se manter elevadas, com picos que podem ultrapassar os 30°C, em um padrão característico da estação, porém sem extremos relevantes.

Imagem mostra o céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Por fim, é importante ressaltar que todas as informações aqui apresentadas têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

A previsão do tempo permanece sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados, razão pela qual o acompanhamento diário se mostra fundamental para evitar contratempos.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição da previsão do tempo desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta da previsão do tempo desta quarta-feira se encerra com imagens enviadas por leitores, retratando como a manhã começou em diferentes áreas do Vale do Itajaí-Mirim.

As fotos ajudam a visualizar o quadro atmosférico observado nas primeiras horas do dia. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh/Clique aqui