Terça-feira terá virada no tempo e eleva grau de atenção em Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

A previsão do tempo para esta terça-feira, 3, aponta uma virada nas condições atmosféricas em relação ao sol predominante do dia anterior, sob a atuação de um sistema de baixa pressão, com potencial para gerar impactos em boa parte da região Sul do Brasil, especialmente no setor leste de Santa Catarina e do Paraná.

Inserida nesse cenário, Brusque passa a demandar maior grau de atenção diante do aumento do risco de instabilidades, com possibilidade de trovoadas e ocorrência de temporais localizados.

Para detalhar a dinâmica prevista e esclarecer os principais fatores envolvidos, o meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim técnico com a análise do comportamento do sistema ao longo do dia, considerando seus reflexos sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

A seguir, confira os principais pontos da projeção.

Terça-feira e a previsão do tempo

Boletim: Piter Scheuer

A previsão do tempo para esta terça-feira indica um cenário influenciado pela atuação de um sistema de baixa pressão, que tende a afetar boa parte do Sul do Brasil, com maior impacto esperado na porção leste de Santa Catarina e do Paraná.

Nesse contexto, o Vale do Itajaí-Mirim se encontra inserido na área de influência desse padrão atmosférico, incluindo o município de Brusque.

Em termos práticos, a presença do sistema deve promover uma virada nas condições do tempo ao longo do dia, com aumento da instabilidade e risco para a ocorrência de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas por trovoadas em alguns momentos.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Risco maior a partir da tarde

Sobretudo no decorrer da tarde em direção à noite, há maior propensão para episódios de chuva, não sendo descartada, de forma pontual, a possibilidade de temporais localizados.

No entanto, os modelos atmosféricos não indicam precipitações contínuas, e parte da terça-feira ainda deve transcorrer sob intervalos de tempo seco, com aumento gradual da nebulosidade e concentração maior das áreas de instabilidade a partir do turno vespertino.

Previsão do tempo e as temperaturas

Com efeito, a maior cobertura de nuvens prevista para o dia deve limitar a elevação das temperaturas.

As máximas não devem apresentar aumento expressivo, justamente em função da nebulosidade mais persistente, que tende a impedir aberturas prolongadas de sol.

Ainda assim, o padrão atmosférico deve manter a sensação de abafamento, com temperaturas elevadas, porém sem ultrapassar a marca dos 30°C, podendo permanecer abaixo desse patamar.

Imagem mostra Brusque no começo da manhã desta terça-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Previsão do tempo na quarta-feira

A previsão do tempo, quando estendida para a quarta-feira, ainda aponta a manutenção de um quadro de instabilidade, embora de forma mais restrita e concentrada, sobretudo sobre áreas do leste de Santa Catarina e do Paraná.

Para Brusque e região, a possibilidade de pancadas de chuva com potencial para trovoadas permanece presente, porém sob maior alternância entre períodos de instabilidade e aberturas de sol.

Com a maior presença do sol ao longo da quarta-feira, as temperaturas tendem a apresentar elevação mais significativa, podendo novamente se aproximar ou até superar a marca dos 30°C, reforçando o padrão de calor associado à umidade disponível na atmosfera.

Considerações finais

Por fim, cabe ressaltar que todas as projeções apresentadas neste boletim são fundamentadas nas mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos e, como toda previsão do tempo, estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados às simulações.

Nesse sentido, o acompanhamento das atualizações diárias se mostra prudente, sobretudo para quem possui atividades externas programadas, uma vez que a terça-feira e a quarta-feira concentram o período da semana com maior risco de instabilidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria da previsão do tempo, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta terça-feira se encerra apresentando fotografias de leitores, que revelam como o início da manhã se comportou em distintos cenários do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros complementam as informações relacionadas à pauta da previsão do tempo. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

