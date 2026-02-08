Brusque abaixo de 30°C: o que muda no tempo neste domingo
Frente fria passou no sábado e ainda deixa reflexos no clima
A previsão do tempo para este domingo 8, em Brusque e região indica mudanças no padrão atmosférico após a passagem de uma frente fria no sábado, 7.
O principal destaque é o recuo nas temperaturas máximas, que devem permanecer abaixo dos 30°C ao longo do dia, contrastando com o forte calor registrado anteriormente.
Mesmo diante da expectativa de períodos de sol, os reflexos do sistema frontal ainda mantêm a possibilidade de chuva em alguns momentos, exigindo atenção de quem planeja atividades ao ar livre.
A análise detalhada sobre o comportamento das condições atmosféricas esperadas é apresentada pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, em boletim disponível a seguir.
Previsão do tempo e as temperaturas
Boletim: Climaterra
As últimas atualizações da previsão do tempo sinalizam mudanças no padrão atmosférico em Brusque e região neste domingo, como reflexo direto da passagem da frente fria que avançou sobre o Vale do Itajaí-Mirim no sábado, trazendo pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
Nesse contexto, uma das principais alterações esperadas está relacionada às temperaturas.
Os termômetros devem registrar máximas abaixo dos 30°C ao longo da tarde, em contraste com o forte calor que predominou na última semana.
Previsão do tempo e o risco de chuva
A previsão do tempo também indica risco de chuva, cenário que pode impactar atividades externas.
Nesse contexto, o sistema frontal ainda promete impor seus efeitos, mantendo a possibilidade de instabilidades.
Com isso, a maior cobertura de nuvens tende a limitar períodos mais prolongados de sol e, sobretudo a partir do turno vespertino, pode favorecer novas ocorrências de precipitação.
Em atividades externas de média ou longa duração, recomenda-se vigilância para evitar contratempos.
Considerações finais
Por fim, cabe destacar que toda previsão do tempo está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.
Nesse sentido, acompanhar as atualizações de forma contínua é fundamental, diante de possíveis oscilações no atual cenário esperado.
Com informações: Climaterra
O tempo na madrugada
Dando continuidade à pauta da previsão do tempo deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.
A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta deste domingo se encerra com imagens enviadas por leitores, mostrando como a manhã começou nos diferentes cenários do Vale do Itajaí-Mirim citados nas legendas.
Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry
Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila
