Brusque terá chuva no fim de semana? Veja o que indica a previsão

O tempo em Brusque tende a apresentar poucas mudanças ao longo do fim de semana, ainda que a previsão indique a possibilidade de variações pontuais associadas à atuação da umidade marítima.

A presença desse sistema sinaliza momentos de maior nebulosidade e chance de chuva localizada, sem caracterizar um quadro de instabilidade persistente.

Nesse contexto, as condições devem favorecer majoritariamente o planejamento de atividades externas, com alternância entre nuvens e aberturas de sol.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, detalha a seguir o comportamento esperado do tempo entre sexta-feira e domingo, com projeções que contemplam precipitações e temperaturas previstas.

O tempo em Brusque até sábado

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para este fim de semana, devem considerar um cenário climático majoritariamente favorável, sobretudo entre esta sexta-feira e sábado.

Nesse intervalo, a influência da umidade marítima tende a provocar variação na nebulosidade e sinaliza risco de chuva localizada, especialmente no início da manhã e período noturno.

Brusque no domingo

Ao avançar para o domingo, a instabilidade tende a se ampliar em Brusque e região, sobretudo a partir da tarde em direção à noite, quando o risco deve ser maior.

No turno da manhã, a probabilidade se mostra menor, favorecendo condições relativamente mais estáveis.

A intensificação do sistema marítimo deve elevar a probabilidade de chuva, o que sugere maior atenção para quem organiza atividades de média ou longa duração, ainda que não se trate de precipitação persistente.

O sol deve surgir em alternância com nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Temperaturas

No que se refere às temperaturas, os registros entre sexta-feira e domingo podem se aproximar dos 30°C, sem sinalizar, contudo, um episódio de calor intenso de forma generalizada.

As madrugadas, sobretudo, prometem seguir relativamente amenas para a época do ano, com valores abaixo de 20°C em diversos pontos monitorados da região.

De modo geral, o quadro térmico ainda deve permanecer abaixo do característico da estação em Brusque e região, já que nesta época o abafamento costuma ser a característica predominante dos termômetros.

Monitoramento constante

Por fim, este panorama resulta das mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos e, portanto, permanece sujeito a ajustes à medida que novos dados forem incorporados.

O acompanhamento diário da previsão continua sendo recomendado, em razão das variações rápidas que caracterizam esta época do ano.

Diante disso, a consulta frequente às informações meteorológicas oferece maior segurança para o planejamento das rotinas e atividades externas em Brusque e região.

Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta sexta-feira se encerra com uma seleção de imagens enviadas por leitores, destacando como a manhã começou em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros reforçam o panorama descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila