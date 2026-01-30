Tempo em Brusque e o fim de semana: veja o que indica a previsão

Foto: Ciro Groh/O Município

O tempo em Brusque, neste fim de semana que marca a transição para o mês de fevereiro, tende a manter o padrão típico do verão, conforme indicam as projeções meteorológicas mais recentes.

Nesse contexto, a previsão não afasta, por completo, a possibilidade de episódios isolados de trovoadas, sobretudo entre a tarde e a noite, cenário compatível com a instabilidade característica desta época do ano.

Além disso, o calor deve seguir presente, potencializado por aberturas de sol, especialmente durante as manhãs.

Para detalhar esse panorama e apresentar a leitura técnica do cenário atmosférico, o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, divulgou um boletim com a análise completa das condições esperadas.

A nota, reproduzida na íntegra logo após a imagem, traz os principais apontamentos sobre o comportamento do clima em todo o Vale do Itajaí-Mirim, entre esta sexta-feira, 30, e o domingo, 1.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

O tempo em Brusque até domingo

Boletim: Climaterra

As condições do tempo em Brusque para o período entre esta sexta-feira e o domingo sinalizam a continuidade do padrão atmosférico típico de verão.

Diante disso, o aquecimento nos termômetros deve se manter, com picos previstos acima dos 30°C, sem indicar extremos fora da normalidade para esta época do ano.

De modo geral, o cenário promete favorecer atividades ao ar livre, especialmente nas manhãs, quando a atmosfera tende a apresentar maior estabilidade.

Risco de instabilidades

No entanto, a partir do período vespertino, o calor acumulado vem tornar o ambiente mais suscetível à formação de núcleos de instabilidade, resultando em trovoadas de caráter irregular.

Alguns episódios mais intensos não estão descartados, podendo atingir áreas específicas, sem impactos relevantes em regiões próximas.

Assim, o fim de semana que marca a transição para fevereiro promete alternar momentos de tempo firme com possibilidade de instabilidade localizada, exigindo atenção sobretudo nas tardes.

O tempo em Brusque observado no começo da manhã desta sexta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Cabe ressaltar que, todas as projeções que envolvem o tempo em Brusque têm como base as últimas atualizações dos modelos.

Mudanças podem ocorrer conforme novos dados forem incorporados, razão pela qual o acompanhamento diário da previsão se torna essencial para evitar contratempos.

Com informações: Climaterra

O tempo em Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta sexta-feira se encerra com uma seleção de imagens enviadas por leitores, destacando como a manhã começou em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros reforçam o panorama descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

