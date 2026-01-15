Risco de temporais segue em Brusque: o que indica a previsão até domingo

As condições do tempo previstas para Brusque entre esta quinta-feira, 15, e o domingo, 18, indicam poucas mudanças em relação aos dias anteriores.

O período tende a ser marcado por pancadas de chuva mal distribuídas, acompanhadas de trovoadas, típicas de verão, sob risco de temporais localizados.

O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim detalhando o comportamento atmosférico esperado até o fim de semana em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os detalhes completos podem ser conferidos a seguir.

O tempo até domingo

Boletim: Piter Scheuer

O cenário meteorológico, previsto para Brusque e região entre esta quinta-feira e o domingo, sinaliza poucas alterações em relação ao padrão observado nos últimos dias.

Na prática, o comportamento do tempo deve seguir sob influência típica de verão, com maior aproveitamento do período da manhã para atividades ao ar livre, quando a probabilidade de chuva tende a ser menor — ainda que não totalmente descartada.

Ao longo das tardes, contudo, o aquecimento sinaliza a intensificação das instabilidades, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, de forma irregular.

Esse padrão deve se repetir ao longo do período analisado, mantendo o risco de eventos pontuais mais intensos, incluindo a possibilidade de temporais localizados.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

O tempo e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, o aquecimento dos termômetros, típico da estação, deve continuar predominando.

As máximas seguem projetadas acima dos 30°C, podendo variar até 35°C em alguns pontos monitorados.

Monitoramento constante

Por fim, o acompanhamento diário das projeções meteorológicas permanece fundamental.

Isso porque as previsões estão sujeitas a ajustes, à medida que novas informações são incorporadas aos modelos atmosféricos.

O nosso monitoramento contínuo prossegue, com o objetivo de atualizar os cenários e oferecer informações cada vez mais precisas à população.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Na sequência da reportagem, o foco se volta ao monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e região.

Os dados mais recentes detalham as temperaturas mínimas registradas após o amanhecer em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

O levantamento também indica ausência de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme assinalado nos campos em azul da tabela.

Fotos dos leitores

A pauta desta quinta-feira se encerra reunindo registros feitos por leitores, que mostram como o início da manhã se apresentou nos vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry