Risco de temporais segue em Brusque: o que indica a previsão até domingo
Boletim meteorológico destaca pontos de atenção para o Vale do Itajaí-Mirim entre esta quinta-feira e o fim de semana
As condições do tempo previstas para Brusque entre esta quinta-feira, 15, e o domingo, 18, indicam poucas mudanças em relação aos dias anteriores.
O período tende a ser marcado por pancadas de chuva mal distribuídas, acompanhadas de trovoadas, típicas de verão, sob risco de temporais localizados.
O meteorologista Piter Scheuer emitiu um boletim detalhando o comportamento atmosférico esperado até o fim de semana em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Os detalhes completos podem ser conferidos a seguir.
O tempo até domingo
Boletim: Piter Scheuer
O cenário meteorológico, previsto para Brusque e região entre esta quinta-feira e o domingo, sinaliza poucas alterações em relação ao padrão observado nos últimos dias.
Na prática, o comportamento do tempo deve seguir sob influência típica de verão, com maior aproveitamento do período da manhã para atividades ao ar livre, quando a probabilidade de chuva tende a ser menor — ainda que não totalmente descartada.
Ao longo das tardes, contudo, o aquecimento sinaliza a intensificação das instabilidades, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, de forma irregular.
Esse padrão deve se repetir ao longo do período analisado, mantendo o risco de eventos pontuais mais intensos, incluindo a possibilidade de temporais localizados.
O tempo e as temperaturas
No que diz respeito às temperaturas, o aquecimento dos termômetros, típico da estação, deve continuar predominando.
As máximas seguem projetadas acima dos 30°C, podendo variar até 35°C em alguns pontos monitorados.
Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh
Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão.Toque aqui e participe
Monitoramento constante
Por fim, o acompanhamento diário das projeções meteorológicas permanece fundamental.
Isso porque as previsões estão sujeitas a ajustes, à medida que novas informações são incorporadas aos modelos atmosféricos.
O nosso monitoramento contínuo prossegue, com o objetivo de atualizar os cenários e oferecer informações cada vez mais precisas à população.
Com informações do meteorologista Piter Scheuer
O tempo na madrugada
Na sequência da reportagem, o foco se volta ao monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e região.
Os dados mais recentes detalham as temperaturas mínimas registradas após o amanhecer em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.
O levantamento também indica ausência de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme assinalado nos campos em azul da tabela.
Fotos dos leitores
A pauta desta quinta-feira se encerra reunindo registros feitos por leitores, que mostram como o início da manhã se apresentou nos vários pontos do Vale do Itajaí-Mirim. Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry