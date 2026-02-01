Fevereiro abre com instabilidade em Brusque? Meteorologista responde

Foto: Ciro Groh/O Município

O mês de fevereiro inicia sob perspectivas positivas no que diz respeito ao tempo em Brusque e região, especialmente para moradores que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 1.

A tendência indica presença de sol intercalado por nuvens, sinalizando condições favoráveis para compromissos externos ao longo do período.

No entanto, a previsão não elimina completamente o risco de chuva, pois o calor típico de verão deve manter o ambiente propício à formação de instabilidades isoladas, sobretudo a partir da tarde.

Diante desse contexto, o meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim técnico com a análise detalhada sobre o comportamento das condições atmosféricas esperadas.

A seguir, confira os principais pontos do levantamento apresentado pelo especialista.

Domingo e o tempo em Brusque

Boletim: Piter Scheuer

As condições do tempo em Brusque, previstas para este domingo, sinalizam um cenário favorável para moradores que pretendem realizar atividades ao ar livre neste primeiro dia de fevereiro.

A tendência indica presença de sol ao longo do período, mantendo um quadro de relativa estabilidade atmosférica, com potencial para elevar novamente as temperaturas a patamares superiores a 30°C.

Nesse contexto, a previsão não descarta completamente o risco de chuva.

O calor típico de verão tende a manter o ambiente propício à formação de instabilidades isoladas, sobretudo a partir da tarde, quando podem ocorrer núcleos de trovoadas de forma pontual.

Caso se confirmem, esses episódios devem apresentar distribuição irregular, de modo que muitos locais tendem a encerrar o dia apenas com aumento de nebulosidade, sem registros de precipitação significativa.

Imagem mostra o céu de Brusque, então fotografado no início da manhã deste domingo/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Segunda-feira

Para a segunda-feira, o cenário meteorológico não aponta mudanças relevantes.

As projeções indicam condições semelhantes, com predomínio de sol durante a manhã e aumento da possibilidade de pancadas isoladas ao longo da tarde.

As temperaturas, novamente, tendem a superar a marca dos 30°C, reforçando o padrão típico da estação para o Vale do Itajaí-Mirim.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

Considerações finais

Por fim, cabe destacar que todas as informações contidas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.

Nesse sentido, toda previsão está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados às análises.

Acompanhar as atualizações sobre o tempo em Brusque e região permanece fundamental para um melhor planejamento das atividades e para a redução de eventuais contratempos.

Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo em Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo em Brusque e região, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta deste domingo se encerra com imagens enviadas por leitores, mostrando como a manhã começou nos diferentes cenários do Vale do Itajaí-Mirim citados nas legendas.

Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Acesse a coluna do Blog do Ciro Groh/Clique aqui