Tempo calmo pode não durar até o fim de janeiro em Brusque

Foto: Ciro Groh/O Município

O tempo em Brusque sinaliza possível mudança no atual padrão atmosférico ao longo desta última semana de janeiro.

Embora o cenário de estabilidade ainda deva prevalecer até, pelo menos, a quarta-feira, 28, em todo o Vale do Itajaí-Mirim, as projeções começam a indicar a retomada gradual das instabilidades típicas de verão, com trovoadas nos dias seguintes.

Nesse contexto, o meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim, no qual apresenta a leitura técnica sobre essa possível transição no comportamento climático.

As informações completas, com a evolução diária prevista para a região, podem ser conferidas na sequência desta edição.

O tempo em Brusque e região

Boletim: Leandro Puchalski

A previsão do tempo em Brusque e região, direcionada à última semana de janeiro, reforça o indicativo de mudança no padrão atmosférico, com tendência de retorno das instabilidades típicas de verão a partir de quinta-feira.

Com efeito, episódios de chuva acompanhados de trovoadas devem voltar a se formar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo no período da tarde, turno do dia que concentra maior probabilidade para esses eventos.

As projeções sinalizam, inclusive, risco de temporais, mas com ocorrência mal distribuída.

Dessa forma, o cenário à vista tende a se repetir até o desfecho do mês, caracterizando um padrão típico da estação, marcado pela alternância entre períodos de sol e momentos de instabilidade.

Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão. Toque aqui e participe

O tempo em Brusque até quarta-feira

Antes dessa transição, contudo, as expectativas apontam para a manutenção de um ambiente mais estável entre esta segunda-feira e a quarta-feira.

Durante esse intervalo, a tendência indica predomínio de condições atmosféricas estáveis em Brusque e em toda a região, favorecendo as atividades ao ar livre de forma mais ampla.

Ainda nesse período da primeira metade da semana, são esperadas variações de nebulosidade, e o risco de garoa ou chuva fraca não está totalmente descartado, em razão da influência da umidade marítima.

Mesmo assim, a presença do sol entre nuvens deve trazer um predomínio maior.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Por fim, todas as informações apresentadas têm como base as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.

No entanto, as projeções seguem sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Por isso, o acompanhamento diário da previsão do tempo em Brusque e região é fundamental para manter-se informado e reduzir o risco de contratempos.

Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria que envolve o tempo em Brusque, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.

Fotos dos leitores

A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.

As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry

Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila

Confira a coluna do Blog do Ciro Groh