Tempo calmo pode não durar até o fim de janeiro em Brusque
Veja quais projeções estão sendo feitas para a última semana do mês
O tempo em Brusque sinaliza possível mudança no atual padrão atmosférico ao longo desta última semana de janeiro.
Embora o cenário de estabilidade ainda deva prevalecer até, pelo menos, a quarta-feira, 28, em todo o Vale do Itajaí-Mirim, as projeções começam a indicar a retomada gradual das instabilidades típicas de verão, com trovoadas nos dias seguintes.
Nesse contexto, o meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim, no qual apresenta a leitura técnica sobre essa possível transição no comportamento climático.
As informações completas, com a evolução diária prevista para a região, podem ser conferidas na sequência desta edição.
O tempo em Brusque e região
Boletim: Leandro Puchalski
A previsão do tempo em Brusque e região, direcionada à última semana de janeiro, reforça o indicativo de mudança no padrão atmosférico, com tendência de retorno das instabilidades típicas de verão a partir de quinta-feira.
Com efeito, episódios de chuva acompanhados de trovoadas devem voltar a se formar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo no período da tarde, turno do dia que concentra maior probabilidade para esses eventos.
As projeções sinalizam, inclusive, risco de temporais, mas com ocorrência mal distribuída.
Dessa forma, o cenário à vista tende a se repetir até o desfecho do mês, caracterizando um padrão típico da estação, marcado pela alternância entre períodos de sol e momentos de instabilidade.
Clima, belas imagens e histórias inspiradoras da região estão no grupo do Ciro Groh
Entre agora mesmo para receber os conteúdos em primeira mão.Toque aqui e participe
O tempo em Brusque até quarta-feira
Antes dessa transição, contudo, as expectativas apontam para a manutenção de um ambiente mais estável entre esta segunda-feira e a quarta-feira.
Durante esse intervalo, a tendência indica predomínio de condições atmosféricas estáveis em Brusque e em toda a região, favorecendo as atividades ao ar livre de forma mais ampla.
Ainda nesse período da primeira metade da semana, são esperadas variações de nebulosidade, e o risco de garoa ou chuva fraca não está totalmente descartado, em razão da influência da umidade marítima.
Mesmo assim, a presença do sol entre nuvens deve trazer um predomínio maior.
Considerações finais
Por fim, todas as informações apresentadas têm como base as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.
No entanto, as projeções seguem sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados.
Por isso, o acompanhamento diário da previsão do tempo em Brusque e região é fundamental para manter-se informado e reduzir o risco de contratempos.
Com informações do meteorologista Leandro Puchalski
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria que envolve o tempo em Brusque, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.
Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
• Ajude a manter o trabalho da coluna do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949.
Fotos dos leitores
A pauta desta segunda-feira se encerra com registros enviados por leitores de diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim, mostrando como a manhã começou em cada local citado.
As imagens ampliam a leitura do cenário descrito na previsão. Confira deslizando para o lado.
Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi
Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry
Veja fotos da comunidade de Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos | Fotos: Jaison e Juliana Brambila
Confira a coluna do Blog do Ciro Groh