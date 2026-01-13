Tempo não deve firmar em Brusque: o que mostram os novos dados

O cenário atmosférico típico de verão deve seguir influenciando o tempo em Brusque e região nesta terça-feira, 13, diante das projeções, inclusive, indicando instabilidade recorrente na sequência desta semana.

Com efeito, a condição climática não deve se firmar plenamente até pelo menos a sexta-feira, 16, deixando em aberto a possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas acompanhadas por trovoadas.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, divulgou um boletim, detalhando os dados mais recentes, reforçando a tendência descrita acima.

Confira, mais adiante, esta síntese apresentada em sua nota completa.

O tempo nesta terça-feira

Boletim: Climaterra

A projeção meteorológica para Brusque e região nesta terça-feira sinaliza a continuidade do padrão típico de verão, marcado pela presença de instabilidade ao longo do dia.

Nesse contexto, os simuladores atmosféricos indicam a possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas, acompanhadas por trovoadas, sobretudo a partir da tarde.

De forma irregular, alguns pontos podem registrar temporais, enquanto áreas próximas tendem a encerrar o dia sem impactos relevantes.

O tempo até sexta-feira

De modo mais amplo, esse cenário deve se prolongar na sequência da semana.

Assim, cidades do Vale do Itajaí-Mirim seguem sujeitas a pancadas de chuva frequentes, novamente com maior probabilidade durante as tardes.

A vigilância, portanto, permanece necessária diante do risco de eventos mais intensos em pontos isolados.

O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Temperaturas

Quanto às temperaturas, os termômetros tendem a ultrapassar a marca dos 30°C no período vespertino, sem avanço expressivo.

O abafamento, fator determinante desse aquecimento, deve elevar a sensação de desconforto térmico.

Essa condição vale não apenas para esta terça-feira, mas tende a se estender até sexta-feira, mantendo o mesmo padrão térmico na região.

Imagem mostra Brusque começando a manhã desta terça-feira sob uma densa cobertura de nuvens/Texto da legenda | Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Por fim, o acompanhamento diário da previsão se mostra essencial, sobretudo em razão de ajustes constantes realizados conforme novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

O monitoramento contínuo permanece como a forma mais adequada de se antecipar às variações do tempo.

Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta desta terça-feira se encerra apresentando fotografias de leitores, que revelam como o início da manhã se comportou em distintos cenários do Vale do Itajaí-Mirim.

Os registros complementam as informações meteorológicas do dia. Confira deslizando para o lado.

Veja fotos do bairro Gabiroba em Botuverá | Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Veja as fotos do bairro Tirivas em Presidente Nereu | Fotos: Amilton e Margareti Petry