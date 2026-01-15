Temporais com chuvas podem atingir Brusque durante esta quinta-feira

Ciro Groh/Arquivo O Município

Brusque e região estão em estado de observação para a possível ocorrência de temporais com chuvas pontualmente intensas entre as tardes e noites desta quinta-feira, 15, e sexta-feira, 16. Um mapa de monitoramento foi divulgado pela Defesa Civil.

Segundo o órgão, o predomínio de sol e as altas temperaturas aumentam a sensação de calor e abafamento em todo o estado de Santa Catarina.

O calor, somado à umidade presente na atmosfera, favorece a formação de temporais, que podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento, chuva intensa e eventual queda de granizo.

Defesa Civil/Divulgação

Na sexta-feira, 16, as condições do tempo mudam um pouco em Santa Catarina devido ao avanço de uma frente fria, que volta a deixar o tempo instável a partir da tarde.