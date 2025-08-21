Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia da Unifebe é inaugurada com estrutura moderna e atendimentos gratuitos em Brusque

A Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia da Unifebe foi oficialmente entregue à comunidade acadêmica na quarta-feira, 20. O espaço conta com sete consultórios equipados com tatame e maca, que possibilitarão aos acadêmicos aplicar seus conhecimentos e oferecer atendimentos gratuitos à população.

A estrutura inclui também um consultório pediátrico, voltado a diferentes faixas etárias e às necessidades específicas de cada criança atendida. Com 245 m², o projeto prioriza o contato humanizado entre estudantes e pacientes.

O evento de inauguração, realizado no Bloco H, reuniu a gestão superior da instituição, professores, estudantes e autoridades da área. O espaço, destinado ao desenvolvimento de habilidades e competências práticas, é mais um instrumento da universidade em benefício da comunidade.

Estrutura

Integrando tecnologia aos serviços oferecidos, a Clínica dispõe de um espaço exclusivo de eletroterapia e de um ginásio completo, com esteiras, bicicletas, tatames e áreas destinadas a percursos terapêuticos. O ambiente possibilita tratamentos integrados voltados ao bem-estar e à reabilitação dos pacientes. Um dos diferenciais é a sala de reabilitação virtual, que oferece possibilidades terapêuticas com recursos tecnológicos de última geração.

“Entregar um espaço como esse é plantar sementes de excelência profissional e cuidado humano. A Clínica Escola nasce com o propósito de unir ensino, serviço e comunidade. Ela oportuniza aprendizados profundos, novas vivências e, acima de tudo, fortalece o vínculo entre a universidade e o sistema de saúde local, colaborando diretamente para a ampliação do acesso à fisioterapia”, destacou a coordenadora do curso, professora Leilane Marcos.

Representando os acadêmicos, a presidente do Centro Acadêmico de Fisioterapia, Julia de Souza, comemorou a entrega do novo laboratório.

“Para nós, estudantes, a Clínica Escola representa muito mais do que um espaço físico. Ela é a ponte entre a teoria que aprendemos em sala de aula e a prática que vamos vivenciar na futura profissão. Aqui teremos a oportunidade de desenvolver novas habilidades, aprender com casos reais e, acima de tudo, oferecer bons atendimentos à comunidade.”

Durante a cerimônia, Adriano Slongo, representante do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10.ª Região (Crefito), ressaltou a importância das clínicas-escolas na formação de profissionais mais humanos e comprometidos com a sociedade.

“Por meio da Clínica Escola, a universidade oferece à comunidade um acolhimento que, muitas vezes, o poder público da região não consegue suprir. Junto às ações de extensão, esses atendimentos fazem a diferença no desenvolvimento da sociedade como um todo”, afirmou.

Atendimentos

A Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia da Unifebe iniciou os atendimentos à comunidade em fevereiro de 2025. Os serviços integram o convênio firmado entre a instituição e a Secretaria de Saúde de Brusque e são realizados pelos acadêmicos, sob supervisão de professores, durante o estágio obrigatório do curso.

Os casos são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e envolvem atendimentos nas áreas de ortopedia, traumatologia e reumatologia.

“Nos últimos anos, temos investido fortemente na área da saúde e hoje vemos o quanto essa transformação pode ser sentida nos mais diversos serviços ofertados aos cidadãos. Com a Clínica Escola e Serviços de Fisioterapia, vocês, estudantes, fazem parte desse processo de transformação, pois entendemos não só a importância de uma formação técnica, mas sobretudo humana”, ressaltou a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

