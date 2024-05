Clube Bandeirante de Brusque realiza campanha para auxiliar famílias no Rio Grande do Sul

A Sociedade Esportiva Bandeirante realiza até o dia 31 de maio a campanha Band Solidário, com objetivo de arrecadar doações para ajudar as famílias afetadas pelas enchentes, no Rio Grande do Sul.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e utensílios domésticos, como: panelas, potes e vassouras. As doações da comunidade serão recebidas na portaria do clube.

Para os sócios, foram disponibilizados mais três pontos de coleta, que são: a academia do clube, o Container da Guta e as quadras de tênis.

“Diante da situação no nosso estado vizinho resolvemos nos unir a rede de solidariedade que se formou no país e incentivar os sócios a contribuírem. Se todos fizermos a nossa parte, podemos amenizar o sofrimento das milhares de famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul”, ressalta o presidente do Bandeirante, Marcelo Caetano.

De acordo com ele, é importante que as doações de produtos usados sejam realizadas somente se estiverem em bom estado

“Pedimos que as pessoas doem o que gostariam de receber. Vamos reconstruir vidas e trazer esperança. Juntos, podemos fazer a diferença!”, enfatiza.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 20 de maio, o Estado teve um total de 563 municípios atingidos, 76.188 pessoas em abrigos e 581.633 desalojadas. No total, foram contabilizados mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas, 806 feridos e 157 óbitos.

Solidariedade

Internamente, vários grupos de feirinos do Band também se mobilizaram para arrecadar donativos para os atingidos pela enchente.

Entre as ações promovidas também está o evento BeerCup Solidário, nas categorias Feminino e Masculino, que será realizado no domingo, 26 de maio, a partir das 9h. No domingo, também será realizado o Orange Juice BT solidário, da categoria infantil até 14 anos.

Todo valor arrecadado com as inscrições será convertido em doações para o Rio Grande do Sul.

