Clube de Astronomia de Brusque comunica encerramento das atividades

O Clube de Astronomia de Brusque (CAB) divulgou o encerramento das atividades na cidade. O comunicado foi publicado nas redes sociais do clube, na tarde desta segunda-feira, 18. Recentemente, o CAB deixou de gerir o Observatório Astronômico, localizado no Centro, por decisão entre a própria entidade e a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, proprietária do espaço.

Após a saída do espaço do Centro, o clube passou a buscar outro lugar para voltar com as atividades. A reportagem procurou o presidente do clube, Silvino de Souza, para explicar o que levou a decisão de encerrar as atividades em Brusque, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve contato. O jornal segue disponível para pronunciamento do presidente.

O Clube de Astronomia de Brusque foi fundado no dia 19 de março de 1988 e completaria 36 anos nesta terça-feira, 19.

