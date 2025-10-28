Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque conquista terceiro lugar em torneio estadual
Equipe alcançou melhor colocação por etapas em todo o ano
O Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque encerrou a temporada de 2025 com o 3º lugar na 10ª etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada, alcançando sua melhor colocação por etapas no ano.
A disputa, realizada na Sociedade de Atiradores Rio Sellin, foi acirrada. A equipe de Brusque somou 1.192 pontos, resultado obtido pela soma dos seis melhores desempenhos individuais do dia.
Confira a colocação, equipe e pontuação total:
1º lugar | CCT Frederico Donner | 1.193
2º lugar | Associação C. Esportiva de 1º de Maio | 1.192
3º lugar | CCT Araújo Brusque | 1.192
O 3º lugar foi definido apenas por um critério técnico de desempate (DEC) em relação ao 2º colocado, que obteve a mesma pontuação total.
Veja os atletas de Brusque:
Odiretor de armas do CCT Araújo Brusque, Daniel Imhof, parabeniza todos os atletas e afirma que o foco agora está no campeonato de 2026.
“Com o pódio na última etapa e a força do elenco, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque encerra o ano de 2025 com o orgulho de ter conquistado sua melhor colocação por etapas no Campeonato Catarinense, já mirando o topo em 2026”, destaca.
