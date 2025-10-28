Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque conquista terceiro lugar em torneio estadual

O Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque encerrou a temporada de 2025 com o 3º lugar na 10ª etapa do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada, alcançando sua melhor colocação por etapas no ano.

A disputa, realizada na Sociedade de Atiradores Rio Sellin, foi acirrada. A equipe de Brusque somou 1.192 pontos, resultado obtido pela soma dos seis melhores desempenhos individuais do dia.

Confira a colocação, equipe e pontuação total:

1º lugar | CCT Frederico Donner | 1.193

2º lugar | Associação C. Esportiva de 1º de Maio | 1.192

3º lugar | CCT Araújo Brusque | 1.192

O 3º lugar foi definido apenas por um critério técnico de desempate (DEC) em relação ao 2º colocado, que obteve a mesma pontuação total.

Veja os atletas de Brusque:

Ovidio Reichert

Cleiton Luis Reichert

Armando Jair Imhof

Leandro Massayoshi Ogino Dias

Carlos Garcia

Daniel Dandolini Imhof

André Luiz Petermann

Moraci Meirelles

Murilo Appel

Maurício Heinz Kohler

Pedro Ohlweiler

Guilherme Ohlweiler

Foco em 2026

Odiretor de armas do CCT Araújo Brusque, Daniel Imhof, parabeniza todos os atletas e afirma que o foco agora está no campeonato de 2026.

“Com o pódio na última etapa e a força do elenco, o Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque encerra o ano de 2025 com o orgulho de ter conquistado sua melhor colocação por etapas no Campeonato Catarinense, já mirando o topo em 2026”, destaca.

