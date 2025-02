Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque participa do Catarinense de Carabina Apoiada

A equipe do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque participou do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada no sábado, 22, em Blumenau. O torneio aconteceu na Sociedade Esportiva Recreativa Cultural 1º de Janeiro. Os brusquenses ficaram em quinto lugar.

Com um total de 10 etapas e 12 equipes participantes, a competição também recebe um time do Rio Grande do Sul, promovendo um intercâmbio esportivo tradicional. O evento é um dos principais torneios da modalidade no Sul do Brasil.

Durante as etapas, os atletas têm direito a dois tiros de ensaio antes de efetuarem 20 disparos válidos, cuja pontuação define o resultado final.

O objetivo é alcançar a marca máxima de 200 pontos, sendo que qualquer desvio do centro do alvo reduz a nota do competidor e da equipe. Ao término da rodada, os seis melhores atiradores de cada time são selecionados para a classificação geral.

Calendário

A segunda etapa será realizada no dia 15 de março, em Indaial, e contará novamente com a participação da equipe brusquense. Confira as datas:

22/02 – 1° de Janeiro (Blumenau)

15/03 – Indaial (Extra)

12/04 – São Bento do Sul

03/05 – Ibirama

24/05 – Ribeirão Itoupava

21/06 – Pomerode

19/07 – CCT A. Brusque

16/08 – CA Jaraguá

06/09 – Joinville

27/09 – Campo Bom

11/10 – Pomerode

25/10 – Ibirama

