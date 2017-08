Clube de Mães da Apae promove nesta terça-feira café com bingo

Nesta terça-feira, 8, será realizada mais uma edição do tradicional café com bingo promovido pelo Clube de Mães da Apae de Brusque. O evento começa a partir das 14h, na sede da Apae.

O valor de R$ 15 dá direito a duas cartelas de bingo por pessoa e café. Caso os participantes puderem, podem contribuir com brindes.

Mais informações com Lucimar, pelo telefone 3355-2700 ou Clara, no 3355-0691. Grupos com mais de dez pessoas devem ligar para reservar lugares.