Clube do Golden realiza Cãominhada em prol de construção de parque; veja imagens

Foi realizado neste domingo, 4, a Cãominhada do Clube do Golden de Brusque, na avenida Beira Rio. O grupo e diversas outras pessoas se reuniram com seus pets no intuito de chamar atenção para a construção de um espaço de lazer em que os tutores possam aproveitar com seus animais.

Na caminhada, foram realizados sorteios de brindes e mais de 200 números foram distribuídos para as pessoas no evento. Os brindes foram financiados por apoiadores.

Confira imagens da Cãominhada:

