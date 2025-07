Clube Filatélico Brusquense celebra 90 anos como referência nacional no colecionismo

O Clube Filatélico Brusquense completa na próxima segunda-feira, 21, 90 anos de atuação ininterrupta na promoção da filatelia, cartofilia, numismática e outras formas de colecionismo.

Para marcar a data, será realizada uma cerimônia comemorativa no dia 21, às 11h, na Sociedade Esportiva Bandeirante, no Centro de Brusque.

Durante o evento, será feito o lançamento oficial de um selo personalizado e de um carimbo comemorativo, ambos emitidos pelos Correios do Brasil.

A programação será conduzida pelo presidente do clube, Jorge Paulo Krieger Filho, e deve reunir filatelistas, autoridades locais e convidados.

Após a solenidade, haverá um almoço de confraternização, por adesão. A confirmação de presença deve ser feita até quinta-feira, 17 de julho, pelo telefone (47) 99969-1516.

História de peso

Fundada em 1935 pelos brusquenses Ayres Gevaerd, Érico Jorge Krieger, José Boiteux Piazza e Oscar Gustavo Krieger, a entidade é hoje a mais antiga de Santa Catarina em atividade e uma das dez mais tradicionais do país neste segmento.

A data será marcada pelo lançamento, em Brusque, de um selo postal personalizado e de um carimbo comemorativo pelos Correios do Brasil, simbolizando o reconhecimento institucional pela contribuição do clube à cultura e à história do colecionismo brasileiro.

“Fundado em 1935, o Clube congrega colecionadores de selos, moedas, cartões postais e outros itens, e é motivo de orgulho para Brusque”, destaca Jorge Paulo Krieger Filho, presidente da instituição.

“Para mim, que coleciono selos desde os 12 anos e comecei como membro mirim, poder comemorar uma data tão significativa, agora como presidente, é um privilégio muito grande”, complementa.

O clube, ao longo de suas nove décadas, consolidou-se como ponto de encontro de apaixonados por história, geografia e memória. Ainda hoje, promove encontros, exposições e mantém viva uma prática que resiste ao tempo.

“A filatelia, assim como a numismática e outras formas de colecionismo, abrem portas para um amplo conhecimento sobre personalidades, história, geografia e particularidades dos países emissores. O nosso lema é: colecionar educa e instrui”, diz o presidente.

Ao longo dos anos, o Clube Filatélico Brusquense acumulou prêmios, participou de exposições nacionais e internacionais e ajudou a formar gerações de colecionadores.

Apesar das mudanças tecnológicas e da digitalização das comunicações, o clube se manteve firme em sua missão, renovando-se com novos integrantes e preservando o legado dos fundadores.

“Mais que um grupo de voluntários, o intuito de criar boas relações voltadas à arte da filatelia, cartofilia e numismática ganhou respeito, destaque e cresceu”, afirma Maria do Carmo Ramos Krieger, filha de um dos fundadores.

“O que surpreende nos tempos atuais é a perseverança e o comprometimento de outras pessoas, especialmente dos descendentes dos primeiros membros, que continuam levando essa ideia adiante com seriedade e dedicação”, completa.

Compromisso com a memória

Para além da prática de colecionar, Jorge e Maria concordam em dizer que o Clube representa um compromisso com a preservação da memória e da cultura material.

“Em tempos de constante transformação, o CFB mostra que tradição e inovação podem caminhar juntas. Ambas seladas por um selo comemorativo que eterniza seu papel na história de Brusque e do Brasil”, conclui Jorge.

A filatelia é a prática de colecionar, estudar e pesquisar selos postais. Em Brusque, essa tradição é mantida pelos membros do Clube Filatélico Brusquense, que há nove décadas preservam e promovem o colecionismo na cidade.

Entre os marcos mais importantes da trajetória do clube está o dia 4 de agosto de 1960, quando Brusque sediou a 3ª Exposição Filatélica Estadual. O evento foi inaugurado pelo então governador Heriberto Hülse e integrou a programação oficial do centenário de fundação do município.

