A sunset party Clubinho 40 Graus, que rolou no último sábado no La Belle Barra Sul, em Balneário Camboriú, reuniu uma turma bonita e antenada, que não dispensa um agito. Com mais de 12 horas de duração e um line-up digno de festival, o evento apresentou DJs de Floripa, Balneário Camboriú e Porto Alegre, com destaque para a dupla gaúcha 2 Brothers. Outro destaque desta edição do Clubinho foram os aniversários de 4 clubbers, festejados no palco com direito a parabéns, bolo e brinde com champanhe. Os aniversariantes foram Scheila Cardozo, André Groh, Andressa Gaboardi e Luciana Pellizzetti.

Vamos as fotos de quem passou por lá, no registro de Guilherme Fernandes: