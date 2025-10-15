CNH: Santa Catarina tem o quinto valor mais alto do país para tirar habilitação

Ranking da CNH

A Secretaria Nacional de Trânsito fez um ranking de quanto custa tirar a primeira carteira de habilitação, no formato atual, com autoescola, nos 26 Estados e no Distrito federal. Essa “indústria” que se criou é liderada pelo Rio Grande do Sul, com R$ 4.951,35. Em SC está o quinto valor mais alto, R$ 3.906,90. O mais baixo está na Paraíba, R$ R$1.950,40. O alto custo é o principal motivo que leva muitos brasileiros a dirigir sem o documento. São 20 milhões de pessoas nas ruas acelerando sem permissão.

Espanto

Notícias sobre influencers espantam, como a de ontem, com a Operação Narco Bet, que teve mandados cumpridos em SC, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, envolvendo um deles, Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, com impressionantes 15 milhões de seguidores, por divulgar rifas online e ostentar carros, joias e outros itens de luxo. Bens e valores bloqueados estimados em R$ 630 milhões! Em julho passado viralizou ao arrecadar uma quantia estimada em R$ 10 milhões com a gravata de seu casamento com a subcelebridade Hillary Yamashiro.

Representação

O 10º Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, Portugal, hoje e amanhã, um dos mais importantes sobre o tema no mundo, conta com a apresentação de um trabalho do advogado catarinense Rodolfo Macedo do Prado, que possui forte atuação na defesa de empresários e agentes públicos em processos criminais e disciplinares. Ele representou o escritório Farah, Gomes em casos das Operações Lava Jato, Chabu, Alcatraz e Patrola. Prado falará sobre as equipes conjuntas de investigação no Mercosul, parte da sua tese de doutorado.

Biografia

Professor e dono de um largo currículo tanto na docência como na política e na administração pública, principalmente no Ceará, onde se radicou, o catarinense Antenor Naspolini lança seu livro intitulado “Semeador de Baobás”, em três eventos agendados para Florianópolis (20 e 21 deste mês) e também em Criciúma (5 de novembro), que é o um berço da família Naspolini. A paixão pelos baobás, árvores seculares e que simbolizam longevidade, surgiu depois de um trabalho para a reconstrução do sistema educacional de Angola, na África, a pedido da ONU/Unesco, da qual foi consultor.

Projetos 1

Entre os novos projetos que a Alesc analisará nas próximas semanas está um do deputado Tiago Zilli (MDB), que inclui o futevôlei e o beach tennis nos Jogos Abertos de SC e nas competições escolares estaduais.

Projetos 2

Outro projeto que deve provocar celeuma é do deputado Vicente Caropreso (PSDB), que propõe autorizar o porte e a posse de armas de eletrochoque (tasers) por mulheres maiores de 18 anos, como instrumento de autodefesa. O objetivo é permitir que as mulheres com mais de 18 anos e residentes no Estado possam adquirir, possuir e portar os chamados tasers, sendo a venda limitada a uma unidade por pessoa.

Capital do Piso

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nove projetos que tratam de homenagens, reconhecimento de manifestações culturais e criação de datas e títulos nacionais. Dentre o de autoria do deputado licenciado Carlos Chiodini (MDB-SC), que confere ao município catarinense de Cocal do Sul o título de Capital Nacional do Piso e do Azulejo.

Homenagem

No lançamento da novela Terra Forte, segunda-feira, no Costão do Santinho Resort, o empresário Fernando Marcondes de Mattos recebeu uma homenagem especial do Governo do Estado em reconhecimento à sua trajetória e às relevantes contribuições para o fortalecimento do turismo catarinense. Mais que merecida. O fundador do resort, empreendimento que se consolidou como um dos principais ícones do turismo nacional, foi homenageado com a entrega de uma imagem de Santa Catarina, símbolo do reconhecimento ao legado de quem ajudou a posicionar o Estado como referência em hospitalidade, sustentabilidade e excelência em serviços. Foi aplaudido de pé.

Floripa perdeu

Com a modernização da gestão e dos seus serviços urbanos, a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, agora é a cidade brasileira mais inteligente, conforme o ranking da Connected Smart Cities. Passou à frente de Florianópolis.