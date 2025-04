Cobertura de internet nas rodovias de SC não chega a 70%

Sem internet

Os deputados estaduais da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação ficaram boquiabertos com a informação de quatro operadoras de telefonia móvel que operam em SC. Elas participaram de leilão para disponibilizar sinal de internet nas rodovias. Perderam para uma quinta, que logo desistiu do serviço. E a Anatel, sabe-se lá quando, vai fazer novo leilão. Atualmente, a cobertura em SC é de 67,6% das rodovias federais e 62% nas estaduais.

Feriados demais

Nunca, em tempos recentes, entidades da sociedade organizada de Florianópolis, como a Câmara dos Dirigentes Lojistas e o Sindicato do Comércio Varejista, se opuseram tanto a um projeto como o do vereador Diácono Ricardo (PSD), para que 25 de novembro se transforme em mais um feriado, em homenagem à Santa Catarina de Alexandria. Naquele mês já há três feriados na Capital: Finados (2), Proclamação da República (15) e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20).

Esquivo

Chamou a atenção o comportamento esquivo do ministro da Previdência, Carlos Lupi, na entrevista em que anunciou-se um esquema ilegal de apropriação de R$ 6,4 bilhões de pensionistas e aposentados do INSS. É um personagem com histórico pouco lisonjeiro: foi afastado quando ministro do Trabalho no governo Dilma Rousseff, por corrupção. Mesmo assim conseguiu o atual cargo e algo mais: o título de cidadão honorário de SC, concedido há poucos dias pela Assembleia Legislativa! Sinceramente, não merecia.

Espanto

Moradores antigos de Itapema, aqueles que ainda conhecem todo mundo na cidade, se espantam com alguns dos novos e jovens que chegam para ficar, inicialmente até tímidos, mas que, tempos depois, mudam completamente seu estilo de vida. Não só imaginam, como passam a ter certeza de que algo mais há com eles. E como há! Como o que encontraram lá, ontem, policiais federais e auditores fiscais que botaram a mão em provas concretas de lavagem de dinheiro, em dezenas e milhões. Sinais de sempre: carros e motos de luxo desfilando pelas avenidas e moradia em apartamentos suntuosos. Barbearias, lavanderias, salões de estética e academias agora parecem “investimentos menores” da indústria da lavagem de dinheiro.

Retração

A 27ª edição do Índice do Varejo Stone (IVS) apontou queda de 3,4% nas vendas de SC em março, na comparação anual. É o quarto mês consecutivo em que o Estado apresenta resultados negativos. No Rio Grande do Sul o tombo foi pior: – 8,2%.

Libras

Foi comemorado ontem o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O Tribunal de Justiça de SC se antecipou e no dia 19 de março passado transmitiu, pela primeira vez, sessão do Órgão Especial com intérprete de Libras em tempo real.

Contra

O estridente ambientalismo-caviar de Florianópolis fez manifestação, ontem, contra a construção de uma marina com 500 vagas na Avenida Beira Mar Norte, com investimento de R$ 250 milhões. Isso numa ilha cercada de mar por todos os lados.

Normas invalidadas

O plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou normas de SC e Tocantins que previam prazo inferior a 120 dias para a convocação de suplente para ocupar vaga de deputado estadual licenciado por motivos pessoais. As ações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Seu relator, o ministro André Mendonça, ressaltou que a Constituição Federal é expressa ao definir que as regras de licença de deputados estaduais devem seguir as estabelecidas para os deputados federais, ou seja, de 120 dias. E, embora seja explícita em relação à suplência, não é possível dissociar as duas.

Ações afirmativas

A Advocacia-Geral da União garantiu, na Justiça Federal, a manutenção da política de ações afirmativas da UFSC voltada a pessoas transexuais. A ação foi movida pela associação Mulheres Associadas, Mães e Trabalhadoras do Brasil, que questionava a legalidade da resolução normativa da instituição, prevendo a reserva de 1% das vagas para aquele público.

Emergência

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu terça-feira a situação de emergência em Paial, em SC, afetada pela estiagem. Até o momento, SC tem 38 reconhecimentos vigentes, dos quais 22 por chuvas intensas, oito por estiagem, quatro por queda de granizo, três por enxurradas e um por doenças infecciosas virais.