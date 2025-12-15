Colaboradora da Apae de Brusque morre aos 66 anos
Ela atuou por mais de 15 anos na instituição
Rosângela Regina de Modesti, conhecida como Zanza, que atuava como secretária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Brusque, faleceu neste domingo, 14, aos 66 anos.
Segundo informações de conhecidas, ela dedicou mais de 15 anos de trabalho à instituição, sendo reconhecida pelo comprometimento e pela atenção aos alunos e colegas.
De acordo com a Associação, Zanza era uma presença acolhedora e seu trabalho deixou marcas importantes na história da entidade.
“Seu legado permanecerá vivo em nossa memória”, afirmou a instituição em nota.
Moradora do Jardim Maluche, Zanza foi sepultada na manhã desta segunda-feira, 15, no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Ela deixou dois filhos e dois netos.
A causa da morte não foi divulgada.
