Colaboradora da Apae de Brusque morre aos 66 anos

Rosângela Regina de Modesti, conhecida como Zanza, que atuava como secretária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Brusque, faleceu neste domingo, 14, aos 66 anos.

Segundo informações de conhecidas, ela dedicou mais de 15 anos de trabalho à instituição, sendo reconhecida pelo comprometimento e pela atenção aos alunos e colegas.

De acordo com a Associação, Zanza era uma presença acolhedora e seu trabalho deixou marcas importantes na história da entidade.

“Seu legado permanecerá vivo em nossa memória”, afirmou a instituição em nota.

Sepultamento

Moradora do Jardim Maluche, Zanza foi sepultada na manhã desta segunda-feira, 15, no Cemitério Municipal Parque da Saudade. Ela deixou dois filhos e dois netos.

A causa da morte não foi divulgada.

Leia também:

1. Bombeiros são acionados após colisão entre carro e moto no Limoeiro, em Brusque

2. Brusque anuncia contratação de zagueiro que disputou a Série B em 2025

3. VÍDEO – Interdição na avenida Primeiro de Maio provoca filas na manhã desta segunda-feira, em Brusque

4. Calor abre a semana em Brusque e frente fria entra na previsão

5. Princípio de incêndio atinge máquina em indústria, em Guabiruba

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

