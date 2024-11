Colecionável Natal em Guabiruba: tudo o que você precisa saber

O que é?

O Colecionável Natal em Guabiruba é um projeto do jornal O Município em parceria com a Prefeitura de Guabiruba. É semelhante a um álbum de figurinhas, com 12 imagens de personagens folclóricos da cidade, com origens alemãs e italianas. A ação faz parte da programação de 70 anos do jornal O Município, celebrados em 26 de junho.

Como adquirir o colecionável?

O colecionável no qual as figurinhas são coladas foi encartado na edição impressa de 12 de novembro de 2024 do jornal O Município.

As figurinhas serão publicadas no jornal toda terça-feira, até 10 de dezembro de 2024. As primeiras foram publicadas também em 12 de novembro.

As figurinhas devem ser recortadas e coladas no colecionável, preferencialmente com cola bastão.

Não consegui a edição do jornal com o colecionável. Como obter?

Para obter o encarte entre em contato com o jornal O Município pelo WhatsApp (47) 99161-7670 ou ligue para (47) 3351-1980 em horário comercial.

Qual é o material do colecionável?

O colecionável é impresso em papel offset, semelhante ao papel-jornal, mas branco. As figurinhas são impressas em papel-jornal nas edições de O Município.