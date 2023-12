Colegas de trabalho encontram corpo de homem com faca cravada no tórax no Vale do Itajaí

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto em casa com uma faca cravada no tórax em Balneário Piçarras, no Vale do Itajaí. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 7. Vítima foi encontrada por colegas de trabalho.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como homicídio por volta das 7h30. A casa onde o crime aconteceu fica na rua Rubens Pedro Ribeiro, no bairro Nossa Senhora da Paz.

A vítima foi encontrada dentro de sua residência. O homem estava caído no chão com a faca cravada no tórax.

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas pela Polícia Militar. A identidade da vítima não foi informada.

