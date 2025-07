Apresentações e encerramento

O ponto alto foi a final da gincana, com um musical original inspirado em três personalidades italianas: Leonardo da Vinci, Dante Alighieri e Galileu Galilei.

Com encenações elaboradas e figurinos criativos, os estudantes encantaram o público com um espetáculo que uniu arte, ciência e literatura. As apresentações foram avaliadas por jurados convidados, representantes da imprensa, do Círculo Italiano e da área cultural da região.

Segundo o diretor da escola, Otto Grimm, a competição entre as equipes é intensa, mas sempre respeitosa.

“Há um desejo óbvio de vencer e todo o esforço necessário para conquistar. No início isso não é tão perceptível, mas, à medida que a Gincana avança, as disputas se tornam mais acirradas”, afirmou.