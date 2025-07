O Colégio São Luiz celebrou nesta quarta-feira, 9 de julho, seus 122 anos de história. Fundado em 1903, a instituição é reconhecida por sua tradição educativa e, ao mesmo tempo, por sua constante abertura à inovação. Seja pela implementação de tecnologias educacionais, pelo ensino bilíngue desde a Educação Infantil ou pelos intercâmbios que conectam estudantes a diferentes culturas, o Colégio São Luiz mantém-se fiel à sua missão formativa ao mesmo tempo em que está atento às mudanças do mundo.

Para o diretor, padre Silvano João da Costa, esse equilíbrio entre passado e futuro é o grande diferencial da instituição. “A tradição nos garante uma base sólida de valores e excelência acadêmica. Por outro lado, a constante modernização nos permite preparar os alunos para um futuro que exige flexibilidade, pensamento crítico e capacidade de adaptação. É como ter raízes profundas que sustentam um crescimento voltado para o novo”, destaca.

A espiritualidade e os valores dehonianos, herdados de seu fundador, Padre Dehon, seguem sendo pilares essenciais da formação no Colégio. Segundo padre Silvano, atitudes como solidariedade, disponibilidade e respeito ao próximo dialogam com os desafios da atualidade. “A espiritualidade dehoniana oferece uma bússola moral. Formamos não apenas o intelecto, mas o caráter”, afirma.

Inovação pedagógica com o sistema Bernoulli

Desde 2021, o Colégio São Luiz utiliza o sistema Bernoulli de ensino. O coordenador do Ensino Fundamental 2, Fabrício Bado, ressalta que o material didático oferece tecnologia embarcada, recursos interativos e uma plataforma digital que conecta escola, alunos e famílias. “A estrutura do conteúdo em espiral garante um aprendizado progressivo e duradouro. Além disso, pais e responsáveis acompanham o progresso dos filhos em tempo real, fortalecendo os vínculos entre escola e família”, pontua.

A adoção do sistema vem sendo acompanhada de formações contínuas para os professores, o que tem gerado impactos positivos em sala de aula. “Hoje as aulas são mais dinâmicas, personalizadas e conectadas com a realidade dos estudantes. A tecnologia não substitui o professor, mas potencializa seu trabalho”, completa Fabrício.

Ensino bilíngue: comunicação sem fronteiras

O Programa Bilíngue Communicate, implantado em 2020, é um dos principais diferenciais do Colégio São Luiz. Desde os três anos de idade até o Ensino Médio, os alunos têm contato direto com o inglês em aulas planejadas para desenvolver fluência, compreensão cultural e capacidade de se comunicar com naturalidade. A carga horária varia de acordo com a etapa de ensino, com cinco aulas semanais na Educação Infantil e Ensino Fundamental, e duas aulas semanais no Ensino Médio.

“O material utilizado é o Dive.b, desenvolvido pelo mesmo sistema Bernoulli, o que garante uma coerência pedagógica entre os conteúdos. As aulas seguem uma abordagem comunicativa, com professores fluentes e uso constante do idioma”, explica Mariane Werner Zen, coordenadora do Programa Bilíngue e dos Intercâmbios. “Em um mundo cada vez mais globalizado, falar mais de um idioma não é apenas um diferencial, mas uma necessidade. Ao investir no bilinguismo desde a Educação Infantil, o São Luiz prepara seus alunos para acessar informações do mundo, compreender diferentes realidades e se comunicar com naturalidade em contextos multiculturais”, completa.

De acordo com ela, a proposta bilíngue não se limita ao ensino da língua inglesa, mas visa desenvolver competências essenciais como a empatia, a capacidade de adaptação e a sensibilidade intercultural. “Muitas vezes, as crianças e jovens em idade escolar conhecem apenas sua realidade, sua cidade, sua comunidade. Sendo bilíngue há uma ampliação da sua possibilidade de ir ao encontro do outro, do diferente, para conhecê-lo e entendê-lo. O Colégio São Luiz, com o Programa Bilíngue, permite que seus alunos também ofereçam ao outro as suas próprias vivências, trocando experiências, ação igualmente importante para seu crescimento e desenvolvimento”, reforça.

Intercâmbios: vivência internacional e formação humana

Desde 2022, o Colégio São Luiz tem promovido uma intensa agenda de intercâmbios com instituições de ensino Dehonianas em diversos países. Quando 2025 terminar, aproximadamente 200 pessoas (entre alunos, professores e religiosos) terão participado de experiências presenciais ou online com escolas da Alemanha, Itália, Estados Unidos, Indonésia, Canadá e Portugal.

“O intercâmbio é uma experiência transformadora. Os alunos vivenciam o cotidiano de outra cultura, praticam o idioma em situações reais, aprendem novas metodologias e desenvolvem autonomia, responsabilidade e respeito à diversidade”, afirma Mariane.

Além disso, os professores também colhem frutos com a troca de experiências pedagógicas, ampliando seu repertório profissional e seu olhar sobre a educação internacional.

De acordo com Mariane, mais do que um diferencial curricular, os intercâmbios refletem o espírito do fundador, Padre Dehon, que incentivava uma educação aberta ao mundo, com ‘mente e coração abertos’. “Inspirados nesse legado, nossos intercâmbios formam jovens que acolhem e compartilham, que se abrem ao novo com sensibilidade e compromisso”, completa a coordenadora.

Tecnologia como parte do processo pedagógico

No Colégio São Luiz, a tecnologia é parte essencial do processo de ensino-aprendizagem. Todas as salas de aula contam com Wi-Fi de alta qualidade e recursos audiovisuais, como televisores de 60 polegadas ou projetores de 100 polegadas. Os professores utilizam Chromebooks Touch integrados ao sistema Bernoulli e ao Google for Education, o que possibilita aulas mais interativas, com recursos digitais, vídeos, jogos pedagógicos e acompanhamento em tempo real do desempenho dos alunos.

Quando a proposta pedagógica exige, os estudantes também utilizam Chromebooks, que são levados às salas de aula para a realização de atividades colaborativas, pesquisas e trabalhos digitais. Segundo o analista de TI, Alex Diogo Moreira, essa estrutura oferece um ambiente de aprendizagem moderno e funcional. “O uso da tecnologia fomenta a pesquisa, a colaboração e a criatividade”, destaca.

Além disso, o aplicativo institucional aproxima ainda mais a escola das famílias, com acesso a informações acadêmicas, comunicados e dados escolares. “Nossa missão é formar cidadãos conscientes, acolhedores e preparados para os desafios da sociedade. Ao aliar tradição formativa com inovação tecnológica, construímos um caminho de excelência, afeto e responsabilidade”.

Padre Silvano destaca que ao longo de seus 122 anos, o Colégio São Luiz construiu uma história pautada pela excelência, espiritualidade e inovação. Hoje, segue formando gerações de estudantes preparados para os desafios da vida, do mercado de trabalho e da convivência em um mundo globalizado, sem abrir mão do cuidado humano, da ética e da solidariedade.

“A preparação para os próximos anos envolve atenção às tendências educacionais, ao uso responsável da inteligência artificial, às questões ambientais e sociais. Seguiremos formando cidadãos resilientes, éticos e comprometidos com o bem comum”, conclui o diretor.