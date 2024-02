Colégio Unifebe e Incubadora Orla lançam iniciativa de estímulo ao empreendedorismo

Ao menos cinco propostas elaboradas por estudantes do Colégio Unifebe serão avaliadas para participar do programa de pré-incubação Marola. A iniciativa, com inscrições abertas na última quarta-feira, 14, vai possibilitar experiências práticas de empreendedorismo com suporte, orientação, capacitação, mentoria e apoio para o desenvolvimento de projetos.

Com o projeto, os participantes terão o auxílio necessário para que as ideias de negócios possam ser desenvolvidas em empresas formalizadas. Cada proposta poderá contar com até quatro integrantes, e todos precisam estar matriculados e com regularidade no 3º ano do Ensino Médio do Colégio Unifebe, ter desempenho acadêmico satisfatório durante o período de pré-incubação e aprovação de pais ou responsáveis.

De acordo com o diretor do Colégio Unifebe, professor Leonardo Ristow, os debates para a criação do projeto surgiram como uma resposta à demanda por continuidade de iniciativas desenvolvidas os projetos participantes da Feira STEAM. Porém, a iniciativa vai permitir que os participantes tenham um direcionamento para projetos que vão além da feira.

“Não se limita apenas aos protótipos desenvolvidos na Feira STEAM. Estudantes que tiveram alguma outra ideia de negócio também podem inscrever. A ideia é que tenhamos continuidade e possamos fortalecer o empreendedorismo, já trabalhado dentro de disciplinas, mas é um passo além”, descreve.

Potencial de desenvolvimento

A presidente da Fundação Educacional de Brusque (Febe), instituição mantenedora do Colégio, e reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, afirma que a iniciativa se destaca por fomentar propostas empreendedoras desde os primeiros anos de formação. Ela também reforça a proximidade com o conhecimento científico proporcionada pela pré-incubação.

“As novas ideias geradas e estimuladas dentro da incubadora e do Colégio podem ter reflexos diretos no desenvolvimento de melhores profissionais, produtos e serviços na nossa região. Com os incentivos, esses novos talentos podem dar os primeiros passos com muito mais segurança para se desenvolver e desenvolver suas ideias”, descreve

Na avaliação do coordenador do Orla, Incubadora da Unifebe, professor Leonardo Anésio, a possibilidade de atuação e experiência em um contexto prático e real, na avaliação do professor, também é positivo na preparação dos estudantes para a inovação e criação de novos negócios.

“A atuação dos estudantes no Programa de pré-incubação tem o potencial de contribuir significativamente para a formação de competências empreendedoras e para prepará-los para o mercado de trabalho. Ao fornecer uma experiência prática de educação empreendedora, esse programa permite que os alunos desenvolvam habilidades valiosas e adquiram conhecimentos relevantes que serão úteis ao longo de suas carreiras profissionais”, explica.

As inscrições e os critérios

Para submeter as propostas que serão avaliadas, é preciso encaminhar todos os documentos indicados no edital aberto para o processo para o e-mail incubadora@unifebe.edu.br.

Além da apresentação de uma Carta de Intenção, é necessário preencher um formulário de inscrição, fazer a descrição do problema e modelo de negócio em um vídeo de até cinco minutos e uma cópia de documentos pessoais do proponente e integrantes do projeto.

Cada proposta será analisada segundo o perfil empreendedor, modelo de negócio e potencial inovador. Entre as dimensões critérios como autoeficácia; disponibilidade de tempo para dedicação ao projeto; clareza e objetividade da proposta; diferenciais competitivos; proposta de valor segmento de cliente e a relevância do problema ou oportunidade serão avaliados. Os resultados das avaliações serão divulgados, no site do Colégio Unifebe, no dia 27 de março.

Assista agora mesmo!

COUVE-FLOR RECHEADA: FORMA GOSTOSA DE COMER LEGUMES: