Coletes balísticos são furtados em agência bancária, no Centro de Brusque

A ação criminosa ocorrida na madrugada de sábado, 3, na agência do Banco do Brasil, na avenida das Comunidades, no Centro, gerou ainda prejuízo para a empresa de segurança.

O gerente da empresa registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para informar que três coletes balísticos da marca Safeside foram furtados durante o fim de semana na agência.

Naquela ocasião, criminosos violaram, pelo menos, seis caixas eletrônicos, mas não concluíram a ação.