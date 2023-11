Colisão contra carro deixa motociclista ferido na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar

Um motociclista precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro após se envolver em um acidente contra um carro durante a manhã deste sábado, 4. O acidente aconteceu por volta das 8h30, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Barracão, em Gaspar.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e chegando no local encontraram o motociclista sentado no acostamento. Ele estava consciente e orientado, mas relatava dores por todo o corpo e apresentada ferimentos no rosto, pernas e braços.

O motociclista foi atendido no local e em seguida, foi encaminhado ao Pronto Socorro para maiores avaliações. Não há informações sobre o motorista do veículo.

