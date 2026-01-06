Colisão destrói dianteira de carro em Brusque

A dianteira de um carro ficou destruída após a colisão com outro veículo no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 6. O acidente ocorreu por volta das 15h50 e foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo a corporação, os veículos envolvidos eram um Chery, com placas de Florianópolis, e um Ford Focus, com placas de Brusque. O Chery era conduzido por um homem de 46 anos, enquanto o Focus era conduzido por um homem de 36 anos.

Conforme consta no relatório policial, o Chery transitava pela via e parou para acessar um estabelecimento. Ao iniciar a manobra, o veículo teria cortado a frente do Focus, que seguia no sentido contrário.

Os condutores não apresentavam sinais de alteração da capacidade psicomotora, e os veículos foram liberados no local.

