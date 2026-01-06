Colisão destrói dianteira de carro em Brusque
Não houve feridos
A dianteira de um carro ficou destruída após a colisão com outro veículo no Centro de Brusque, na tarde desta terça-feira, 6. O acidente ocorreu por volta das 15h50 e foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).
Segundo a corporação, os veículos envolvidos eram um Chery, com placas de Florianópolis, e um Ford Focus, com placas de Brusque. O Chery era conduzido por um homem de 46 anos, enquanto o Focus era conduzido por um homem de 36 anos.
Conforme consta no relatório policial, o Chery transitava pela via e parou para acessar um estabelecimento. Ao iniciar a manobra, o veículo teria cortado a frente do Focus, que seguia no sentido contrário.
Os condutores não apresentavam sinais de alteração da capacidade psicomotora, e os veículos foram liberados no local.
Leia também:
1. Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026
2. Homem que perturbou fiéis na matriz de Brusque é localizado e será internado
3. Acesso ao comércio da Primeiro de Maio segue permitido após bloqueio da avenida; entenda situação
4. Calor retorna a Brusque nesta semana com risco de trovoadas
5. Saiba onde assistir à Chapecoense x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: