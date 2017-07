Colisão destrói veículos no Centro de Brusque

Uma colisão na manhã deste domingo, 30, destruiu dois veículos, no Centro de Brusque. A colisão envolveu um I/Mercedes Benz, branco, de Brusque, e um Fiesta, branco, de Guabiruba, no cruzamento entre as ruas João Bauer e Felipe Schmidt.

Com o impacto da batida, o sistema de segurança dos veículos (airbag) foram acionados, o que impediu uma tragédia. Nos carros estavam as duas motoristas e uma criança no banco do passageiro de um deles.

Entretanto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas apenas fez o atendimento inicial e orientações, sem precisar encaminhar ninguém para o hospital.