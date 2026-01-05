Colisão entre carro e moto deixa dois feridos em Guabiruba

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois homens feridos na manhã desta segunda-feira, 5, na rua Guabiruba Sul, no bairro de mesmo nome. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Guabiruba por volta das 11h30.

Segundo o relatório do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, a colisão envolveu um Gol, de Guabiruba, conduzido por uma mulher, que não se feriu e recusou atendimento no local, e uma Biz, de Brusque, ocupada por dois homens.



O condutor da motocicleta foi encontrado consciente e orientado, sentado na calçada. Ele apresentava escoriações nos membros superiores e um ferimento com sangramento na perna direita, além de suspeita de fratura fechada no membro inferior direito.

Após os primeiros atendimentos, com controle de hemorragia, curativos e imobilização do membro lesionado, a vítima foi encaminhada ao hospital pela equipe.

O passageiro da motocicleta também estava consciente e orientado, caminhando pelo local no momento da chegada dos socorristas. Ele apresentava escoriações nos membros superiores, no ombro esquerdo, além de dor e dificuldade de movimentação na região do quadril e da perna esquerda, com suspeita de contusão.

A equipe realizou a imobilização necessária, incluindo restrição de movimentos em prancha rígida e estabilização da região pélvica, antes de encaminhá-lo ao hospital.

As causas do acidente não foram informadas. As duas vítimas ficaram sob cuidados médicos para avaliação detalhada.

