Colisão entre carro e moto deixa dois homens feridos em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois homens feridos na manhã de sábado, 9, em Brusque. A colisão aconteceu por volta de 11h50, na rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto Honda CG 150 Titan azul, um homem de 28 anos, sofreu um corte na mão direita, com exposição de tendões, além de lesões nos dedos. Ele foi levado consciente e estável ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

O motorista do carro Ford Fiesta prata, de 68 anos, teve um corte no rosto causado por estilhaços de vidro e apresentava pressão arterial elevada. Ele também foi encaminhado ao Hospital Azambuja para atendimento.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.