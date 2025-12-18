Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Guabiruba

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada na manhã de quinta-feira, 18, na rua José Júlio Schumacher, em Guabiruba.

Com o impacto, uma pessoa sofreu ferimentos. O acidente foi registrado por volta das 9h50.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a gravidade das lesões nem se a vítima precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

