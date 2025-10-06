Colisão entre carro e moto é registrada no Dom Joaquim, em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na rodovia Antônio Heil, no trecho que passa pelo bairro Dom Joaquim, em Brusque, na noite de domingo, 5.

O acidente, atendido pela Polícia Militar Rodiviária (PMRv), ocorreu por volta das 18h55 e resultou apenas em danos materiais.

Segundo informações da Polícia Militar, o Volkswagen Novo Gol Track MCV, conduzido por um homem de 43 anos, trafegava no sentido Botuverá-Brusque. Ao tentar acessar o estacionamento de uma padaria, o motorista realizou uma conversão à esquerda.

A PMRv informou que o veículo que vinha no sentido contrário deu a vez para a manobra, mas, no momento em que o Gol iniciava a conversão, a motocicleta Yamaha FZ25 Fazer, conduzida por um homem de 48 anos, colidiu na lateral do carro ao ultrapassá-lo pela direita.

O impacto resultou apenas em danos materiais aos veículos. Nenhum dos condutores apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, e ambos seguiram viagem após a liberação dos veículos.

Não foram registradas testemunhas do acidente. A Polícia Militar realizou a sinalização do local e lavrou boletim de ocorrência de sinistro de trânsito.

