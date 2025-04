Colisão entre carro e moto na rodovia Ivo Silveira deixa motociclista ferido no Bateas, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um carro na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 1º, por volta das 8h.

O acidente ocorreu quando o condutor de um Fiat Uno, de 29 anos, tentava acessar a pista de rolamento, vindo de uma mecânica localizada à margem da rodovia.

Ao manobrar para a pista com direção ao município de Gaspar, o motorista do Fiat invadiu a preferencial do motociclista que trafegava no sentido oposto, de Gaspar para Brusque.

De acordo com a versão do condutor do Fiat, o motociclista, de 27 anos, estava ultrapassando em um local proibido pela sinalização, o que contribuiu para o acidente.

O impacto resultou em danos em ambos os veículos, mas o motociclista sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja para atendimento médico. O motorista do Fiat Uno não sofreu lesões.

A equipe de resgate, juntamente com a guarnição policial, adotou as providências necessárias para sinalizar o local do acidente e realizar o boletim de ocorrência de sinistro de trânsito.

O motociclista foi autuado por ultrapassagem em local proibido (Código 596-70), enquanto o condutor do Fiat Uno recebeu uma autuação por invadir a preferencial (Código 520-70). Ambos os veículos foram liberados no local.

A ocorrência foi finalizada por volta das 9h55, com a rodovia liberada para o tráfego de veículos.

