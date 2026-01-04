Colisão entre carro e motocicleta deixa criança ferida em Guabiruba

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma criança de 10 anos ferida na noite de sábado 3, na rua Guabiruba Sul, no bairro de mesmo nome, em Guabiruba.

A colisão foi registrada por volta das 20h10 e mobilizou equipes de resgate e do atendimento médico avançado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o automóvel envolvido era um Fiat Palio azul, conduzido por um homem de 39 anos, que não sofreu ferimentos.

No veículo também estavam uma mulher de 24 anos, uma bebê de quatro meses, acomodada em cadeirinha no banco traseiro, e um menino de 10 anos. A mulher e a criança menor não apresentavam lesões aparentes.

O menino de 10 anos teve escoriações no tórax e um pequeno ferimento corto-contuso na região da cabeça. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar no local e foi avaliado pelo médico do atendimento avançado, que não identificou lesões mais graves. Em seguida, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro, acompanhada da mãe.

A motocicleta envolvida no acidente era uma Honda CB300R branca, conduzida por um homem de 52 anos, que recebeu atendimento da equipe avançada de atendimento médico e foi encaminhado para avaliação.

Após o atendimento às vítimas, o local ficou sob responsabilidade da corporação policial para os procedimentos cabíveis.

