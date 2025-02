Colisão entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida na avenida Beira Rio, em Brusque

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, em uma rotatória da Beira Rio, no bairro Santa Terezinha. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h55.

De acordo com as primeiras informações, uma pessoa está caída na via, possivelmente a condutora da motocicleta. Leitores enviaram ao jornal O Município uma imagem do acidente.

Leia também:

1. Alças externas do trevo da rodovia Antônio Heil serão entregues na próxima semana

2. Vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann fala sobre desafios do governo e futuro político

3. Recapeamento da SC-486 entre o Jardim Maluche e Dom Joaquim: quais são os planos da prefeitura

4. Novo filme do Capitão América chega aos cinemas de Brusque; confira programação das sessões

5. Entidades sem fins lucrativos de Brusque terão isenção de taxas e dívidas perdoadas

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: