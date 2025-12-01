Colisão entre carros deixa motorista preso em veículo na Beira Rio, em Brusque

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, 1º

Colisão entre carros deixa motorista preso em veículo na Beira Rio, em Brusque

Ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, 1º

Comente

Uma colisão entre dois carros deixou um motorista preso no interior de um dos veículos na manhã desta segunda-feira, 1º, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a Beira Rio, em Brusque.

O acidente ocorreu nas proximidades da entrada da Viva Sport Academia, no bairro Santa Rita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 8h05. As equipes precisaram atuar para acessar a vítima e iniciar o atendimento ainda dentro do automóvel.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista ou sobre as causas da colisão. O trânsito ficou um pouco lento na região.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo