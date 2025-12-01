Colisão entre carros deixa motorista preso em veículo na Beira Rio, em Brusque

Uma colisão entre dois carros deixou um motorista preso no interior de um dos veículos na manhã desta segunda-feira, 1º, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a Beira Rio, em Brusque.

O acidente ocorreu nas proximidades da entrada da Viva Sport Academia, no bairro Santa Rita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 8h05. As equipes precisaram atuar para acessar a vítima e iniciar o atendimento ainda dentro do automóvel.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista ou sobre as causas da colisão. O trânsito ficou um pouco lento na região.

