Colisão entre dois veículos deixa três pessoas feridas em Brusque

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas feridas na noite de sábado, 29, na rodovia Deputado Gentil Batistti Archer, no bairro Santa Luzia, em Brusque.

O acidente foi registrado às 21h15 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que enviaram viaturas para o atendimento.

Segundo os socorristas, o choque envolveu um Renault Master e um Chevrolet Onix, ambos com placas padrão Mercosul.

No Renault, estava apenas o motorista, um homem de 26 anos, encontrado caminhando fora do veículo, consciente, porém desorientado. Sem ferimentos aparentes, ele recusou atendimento e permaneceu no local.

No Chevrolet Onix estavam três ocupantes. A condutora, de 35 anos, foi encontrada no banco traseiro amparando uma criança de 2 anos.

As duas apresentavam ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Azambuja pela equipe de uma ambulância, que chegou posteriormente ao local para reforçar o atendimento.

A terceira vítima, um homem de 35 anos, teve prioridade de atendimento por outra equipe. Ele estava no banco traseiro, sem cinto de segurança, e apresentava dor no ombro esquerdo com suspeita de fratura na clavícula, ferimento na região temporal direita e sinais compatíveis com traumatismo cranioencefálico.

Também relatava dores no tórax e tinha escoriações no joelho. Os bombeiros realizaram limpeza dos ferimentos, curativos, colocação de colar cervical, imobilização com prancha e oxigenoterapia. Após o atendimento, foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Os veículos permaneceram sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu a ocorrência.

