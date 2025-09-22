Colisão entre micro-ônibus e carreta deixa 17 feridos em Palhoça
Acidente ocorreu na BR-101, na tarde desta segunda-feira
Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Paulo Lopes e uma carreta deixou 17 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 22, na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A colisão ocorreu por volta das 13h30, no km 35,3 da rodovia.
Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, com placas de Lauro Müller, não se feriu. Já o condutor do micro-ônibus sofreu ferimentos leves. Entre os passageiros, 14 tiveram ferimentos graves e três apresentaram lesões leves, incluindo duas crianças.
As vítimas foram atendidas por equipes do Samu e da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, e encaminhadas para hospitais da região. O micro-ônibus teria colidido com a traseira da carreta.
Ainda de acordo com a PRF, a colisão não causou prejuízos ao trânsito. A dinâmica do acidente será detalhada no laudo pericial que será produzido pelos órgãos competentes.
Outras informações sobre o acidente não foram repassadas até o momento.
