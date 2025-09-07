Colisão entre moto e carro deixa duas pessoas feridas na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo 7, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 12h55 na rodovia Antônio Heil, no Centro II.

Segundo informações preliminares, uma das vítimas relatou dor no braço após o impacto. O condutor permaneceu no local até a chegada do atendimento.

O Samu e a Polícia Militar estiveram no local.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.