Colisão entre motocicletas na rodovia Antônio Heil deixa três feridos em estado grave

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas gravemente feridas na noite de sábado, 15, na rodovia Antônio Heil, a SC-486, no bairro Arraial dos Cunha, em Itajaí. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender à ocorrência por volta das 20h30.

Segundo o relatório da PMRv, o acidente ocorreu quando uma Yamaha YBR 125ED, com placas de Brusque, que transitava de Itajaí a Brusque, realizava um retorno na rodovia para voltar para Itajaí e colidiu contra uma Honda CG 125 Fan ES, de Itajaí, que trafegava no sentido oposto – de Brusque a Itajaí.

Os condutores das duas motocicletas, um homem, de 22 anos, e outro, de 21, além de um passageiro, de 22, sofreram ferimentos graves e foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Marieta, em Itajaí. Não havia testemunhas no local.

A PMRv realizou os procedimentos necessários, incluindo sinalização da via, elaboração dos boletins de ocorrência e remoção da Yamaha YBR 125ED ao pátio conveniado. A Honda CG 125 Fan ES foi liberada para um responsável. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório.

