Colisão entre motos deixa dois feridos no São Pedro, em Brusque

Um acidente entre duas motos deixou duas pessoas feridas no bairro São Pedro, em Brusque, na tarde da quarta-feira, 4. A colisão aconteceu na rua São Sebastião, por volta das 18h20.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, encontrou uma das vítimas, a condutora de uma Honda Biz, de 66 anos, deitada na via. Ela apresentava ferimentos nos braços e pernas, além de um corte no queixo. Após o primeiro atendimento, foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

A segunda vítima era um homem de 29 anos, que também conduzia uma Honda Biz. Ele estava andando pela rua quando os socorristas chegaram e apresentava escoriações na região lombar, mas recusou atendimento médico. A dinâmica do acidente não foi divulgada no relatório do Corpo de Bombeiros.

